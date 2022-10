Luxemburg, 27. Oktober 2022 - Sind die Aktienmärkte so weit gefallen, dass sich der Einstieg wieder lohnt? Oder handelt es sich nur um ein kurzes Zwischenhoch auf dem Weg noch weiter nach unten? "Viele Kunden stellen ihren Beratern gerade die Frage nach einem Wiedereinstieg oder auch Nachkäufen", sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. "Und abgesehen davon, dass gut beratene Kunden gar nicht aus dem Markt ausgestiegen sind, lautet die Antwort: Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...