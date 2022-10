Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG die Ziele für das Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) und die Mittelfristplanung bis 2025 erhöht. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und erneuern das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Management die Guidance für den Nettogewinn auf 4,2 Mio. Euro (zuvor: 3,5 Mio. Euro) angehoben. Hierin enthalten sei nunmehr ein kleinerer Verkauf, der planmäßig noch im Schlussquartal vollzogen werden solle. Hinsichtlich der Mittelfristplanung habe das Unternehmen die Zielmarke für das Portfoliowachstum auf mindestens 350 Mio. Euro (zuvor: zwischen 260 Mio. Euro und 300 Mio. Euro) zum Jahresende 2025 deutlich angehoben. Die annualisierte Mieteinnahme solle auf einen Wert von 28 Mio. Euro ansteigen und der annualisierte FFO dann bei mindestens 13 Mio. Euro liegen. Infolge der erhöhten Prognose für das laufende Jahr und der Mittelfristplanung der Gesellschaft passen die Analysten ihre GuV-Erwartungen an, ermitteln ein neues Kursziel von 34,00 Euro (zuvor: 32,00 Euro) und erneuern das Rating "Buy".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 27.10.2022, 11:45 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC - Scharff Research und Consulting GmbH am 26.10.2022 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.src-research.de/fileadmin/DEFAMA_26Oktober2022.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.