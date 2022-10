Linz (www.anleihencheck.de) - Weder die Ergebnisse des deutschen ifo-Index, der leicht über den Erwartungen lag, noch der Rückgang der US-Häuserpreise haben für eine Überraschung am Markt gesorgt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Trotzdem habe der Euro am Mittwoch im frühen Devisenhandel zugelegt und sei erstmals seit Mitte September wieder über die Parität zum US-Dollar gestiegen. Auch heute Morgen bewege sich EUR/USD um 1,0070. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...