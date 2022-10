Die EnBW hat mit dem Bau eines neuen Schnellladeparks in Niedersachsen begonnen, konkret in Hildesheim südlich von Hannover. Dieser entsteht in unmittelbarer Nähe zur Kreuzung der Autobahn A7 mit der Bundesstraße B1 und wird voraussichtlich Anfang 2023 in Betrieb gehen. Es entstehen dort 16 HPC-Ladepunkte mit einer Ladeleistung von bis zu 300 Kilowatt. Sprich: Es werden acht Alpitronic Hypercharger ...

