BMW steuert nach oben!

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Die Aktie von BMW stößt an die 200-Tage-Durchschnittslinie. Mit einem Minus seit Jahresbeginn von 11,6 Prozent schnitt der Autobauer bisher deutlich besser ab als der DAX. Katalysator der jüngsten Erholung waren unter anderem die Absatzzahlen. In den ersten bei Quartalen fuhren aufgrund des Chipmangels und des Lockdowns in Teilen Chinas deutlich weniger Fahrzeuge vom Band als im ersten Halbjahr 2021. Im dritten Quartal 2022 war der Rückstand gegenüber dem Vorjahresquartal nur noch minimal. Vertriebsvorstand Pieter Notar hält daher weiterhin an dem Ziel fest, im Gesamtjahr 2022 etwa genauso viele Fahrzeuge abzusetzen wie im Vorjahr. Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic re

Gas geben die Münchener dabei vor allem bei der E-Mobilität. In Q3 hat sich die Zahl der ausgelieferten E-Fahrzeuge gegenüber dem Vorjahresquartal erneut verdoppelt. Für das Gesamtjahr wird die Auslieferung von 240.000 bis 245.000 vollelektrischen Fahrzeugen angestrebt und 2023 sollen es bereits 400.000 E-Autos sein. Bis 2030 soll mindestens die Hälfte der vom Band rollenden Fahrzeuge einen E-Motor unter der Haube haben. Um dieses Ziel zu erreichen, will BMW Milliarden investieren. So soll unter anderem das Werk im Spartanburg für 1,7 Miliarde Euro für die Fertigung von E-Autos umgerüstet und in die Erweiterung von Kapazitäten investiert werden. In Leipzig ist der Bau von acht Produktionslinien für E-Komponenten geplant. Anfang September stellte Entwicklungsvorstand Frank Weber eine leistungsstärker Batterie für E-Autos vor. "Die Energiedichte wird um mehr als 20 Prozent erhöht, die Ladegeschwindigkeit um bis zu 30 Prozent gesteigert und die Reichweite um bis zu 30 Prozent verbessert", sagt Weber. Darüber hinaus erwartet Weber, dass die Kosten drastisch gesenkt werden können. Damit folgt BMW dem Batteriekonzept von Tesla.

BMW setzt auf Alternativen - Wasserstoff

Als einer der wenigen Pkw-Hersteller verfolgen die Münchener noch eine zweite Strategie. Wasserstoff. So plant BMW noch in diesem Jahr mit der Produktion einer Kleinserie des wasserstoffbetriebenen iX5. "Nach dem Elektroauto, das seit etwa 10 Jahren auf dem Vormarsch ist und sich schnell verbreitet, wird der nächste Trend Wasserstoff sein", sagte Zipse in einem Interview mit Bloomberg. "Wenn er skalierbarer wird, wird Wasserstoff die angesagteste Antriebsart sein."

Aktuell wird die Aktie mit einem KGV von 2,9 und einer Dividendenrendite von 7,5 Prozent (Quelle: Refinitiv) bewertet. Ein großer Teil der Analysten stuft die Aktie daher mittelfristig als haltens- oder gar kaufenswert ein. Gleichwohl sind Rücksetzer nicht auszuschließen. Ein schwacher Gesamtmarkt oder Hiobsbotschaften bei wichtigen Zulieferern können den Autobauer auf dem Weg zu den gesteckten Zielen ausbremsen und die Aktie unter Druck bringen.

Chart: BMW

Widerstandsmarken: 79,00/81,10/84,50 EUR

Unterstützungsmarken: 69,20/74,30/75,90 EUR

Die BMW-Aktie bewegt sich seit Anfang März 2022 in einer Seitwärtsrange zwischen EUR 69,20 und EUR 84,50. Ende September setzte die Aktie auf der unteren Begrenzung des Trends auf und drehte im Oktober wieder nach oben. Mitte des Monats gelang der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend und über die Widerstandsmarke von EUR 75,90. Aktuell testet die Aktie den Ausbruch über die EUR 200 Tage-Durchschnittslinie bei EUR 79. Gelingt der Ausbruch über das Level, besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis EUR 81,10 und im weiteren Verlauf bis zur oberen Begrenzung des Seitwärtstrends bei EUR 84,50.

BMWin EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 30.06.2021-27.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

BMW in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 28.09.2017- 27.09.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Garant Cap Anleihe auf die Aktie von BMW

Basiswert WKN Emissionspreis Rückzahlungsbetrag Finaler Beobachtungstag BMW HVB784 * 101,25 %** Min.: 100 EUR, Max.: 170 EUR 20.11.2026

* Zeichnungsfrist bis 24.11.2022 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennbetrags; *** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.11.2022; 15:35 Uhr; weitere Produkte auf BMW finden Sie hier .

Bonus Cap-Zertifikat auf die Aktie von BMW für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in EUR Bonuslevel/Cap in EUR Finaler Beobachtungstag BMW HC0TYT 118,19 50,00 135,00 16.06.2023 BMW HC0U9N 95,73 60,00 105,00 17.03.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.11.2022; 09:15 Uhr;

Faktor Optionsscheine Long auf BMW für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag BMW HC15YA 10,64 52,722979 59,313351 3 Open End BMW HB9CZJ 9,87 63,265842 71,174072 5 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.10.2022; 09:15 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf BMW für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag BMW HB9CZP 3,30 86,969953 81,438664 -10 Open End BMW HB9CZN 7,04 94,8771 86,973838 -5 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.10.2022; 09:15 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie der BMW finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag BMW steuert nach oben! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).