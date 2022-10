- Genomic Biopharma Inc. präsentiert Abstracts zu zwei Medikamentenkandidaten auf der Jahrestagung 2022 der American Society of Human Genetics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Genomik und Präzisionsmedizin, hat heute die Gründung von Genomic Biopharma Inc. , einem separaten Unternehmen für die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, bekanntgegeben, um die verschiedenen Geschäftsbereiche der beiden Unternehmen voneinander abzusetzen. Genomic Biopharma Inc. wird auf der Jahrestagung 2022 der American Society of Human Genetics (ASHG) zwei Abstracts zu zwei Medikamentenprogrammen vorstellen, wobei der erste Abstract mit dem Titel "Top Scoring Abstract" auf der Tagung ausgezeichnet wird:



Abstract-Titel: A computational approach to design a COVID-19 vaccine against a predicted SARS-CoV-2 variant: high immunogenicity, efficacy and safety of DELLERA vaccine (Ein computergestützter Ansatz zur Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffs gegen eine vorhergesagte SARS-CoV-2-Variante: hohe Immunogenität, Wirksamkeit und Sicherheit des DELLERA-Impfstoffs)

Datum und Uhrzeit der Präsentation: Mittwoch, 26. Oktober 2022, 15:00 - 16:45 Uhr Pacific Time

Abstract-Titel: Novel siRNA-based therapeutic approach for Megacystis Microcolon Intestinal Hypoperistalsis Syndrome (MMIHS) (Neuartiger siRNA-basierter therapeutischer Ansatz für das Megacystis Microcolon Intestinal Hypoperistalsis-Syndrom (MMIHS))

Datum/Uhrzeit der Präsentation: Donnerstag, 27. Oktober 2022, 15:00 - 16:45 Uhr Pacific Time

"Dante Genomics hat Tausenden von Menschen genomische Erkenntnisse und Diagnosen geliefert und damit jahrelange diagnostische Odysseen beendet", so Mattia Capulli, Chief Scientific Officer von Dante Genomics. "Durch die Gründung von Genomic Biopharma Inc. werden wir unsere Vision verwirklichen, die Entdeckung und Entwicklung der personalisierten Medizin zu unterstützen, damit niemand mit einer Krankheit diagnostiziert wird, für die es keine Behandlung gibt."

Genomic Biopharma Inc. wurde als voll integriertes Unternehmen für die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln gegründet und verfügt über eine Pipeline von Medikamentenprogrammen für Behandlungen und Therapien mit Schwerpunkt auf Infektionskrankheiten und seltenen Krankheiten. Das Unternehmen entwickelt seine Pipeline auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der firmeneigenen Datenbank von Dante Genomics mit ganzen Genomen. Die Kerntechnologie von Genomic Biopharma, die GBI-KI, nutzt prädiktive Algorithmen und genomisches Data Mining, um die Identifizierung neuer RNA-basierter Therapeutika zu unterstützen.

"Die personalisierte Medizin erfordert einen integrierten Ansatz von den Daten bis zu den klinischen Studien", so Andrea Riposati, CEO von Dante Genomics. "Wir haben Genomic Biopharma als eigenständiges, unabhängiges Unternehmen gegründet, um die Vision der personalisierten Medizin zu verwirklichen und die neue Ära der auf Genomdaten basierenden Therapeutika zu eröffnen."

Dante Genomics hat der Genomic Biopharma Inc. eine Anschubfinanzierung und Ressourcen zur Verfügung gestellt, um den Startschuss für die Bemühungen und Programme des neuen Unternehmens zu geben. Die beiden Unternehmen sind nun unabhängig.

Über Genomic Biopharma Inc.

Genomic Biopharma Inc. ist ein Unternehmen, das sich mit der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten beschäftigt und eine Pipeline von Medikamentenprogrammen aufbaut, die sich auf die Markteinführung von Behandlungen und Therapien für Infektionskrankheiten und seltene Krankheiten konzentrieren. Das Unternehmen entwickelt seine Pipeline auf der Grundlage von Erkenntnissen aus der firmeneigenen Datenbank von Dante Genomics mit ganzen Genomen. Die Kerntechnologie von Genomic Biopharma, die GBI-KI, nutzt prädiktive Algorithmen und genomisches Data Mining, um die Identifizierung neuer RNA-basierter Therapeutika zu unterstützen.