Der volatile Handel an den Ölbörsen setzte sich auch am Mittwoch fort. Angebotssorgen lösten Rezessions- und Nachfragesorgen ab, die die Ölpreise zurück in ihre Aufwärtsspur schicken. Entsprechend teurer werden auch die Heizölpreise in Deutschland und der Schweiz. Mit einem Preisanstieg von durchschnittlich drei Cent pro Liter bleibt die Nachfrage weiterhin ruhig. Die zunächst bearishe Stimmung an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...