Die japanische Investmentbank Mizuho Securities ist bei der Rivian-Aktie bullish. Das China-Exposure von Rivian sei geringer als bei anderen E-Autobauern. So viel Kurspotenzial sehen die Japaner bei Rivian.

E-Auto-Aktien zählten zuletzt zu den Verlierern an der Börse. Insbesondere geopolitische Risiken in China, gepaart mit Sorgen über eine schwächere Nachfrage belasteten den Markt für Elektrofahrzeuge. Die Tesla-Aktie verlor allein im letzten Monat mehr als 24 Prozent. Noch schlimmer erwischte es den chinesischen E-Autobauer Nio: Die Aktie verlor im selben Zeitraum sogar mehr als 37 Prozent.

Die japanische Investmentbank Mizuho Securities sieht Rivian als am besten positioniert, um weitere Turbulenzen in China, dem weltgrößten Markt für E-Autos, zu überstehen. Mizuho sprach eine Kaufempfehlung für die Rivian-Aktie aus. Das Kursziel legten die Japaner auf 65 US-Dollar fest. Das entspricht einem Plus von etwa 109 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von Montag.

Tatsächlich gewann die Rivian-Aktie innerhalb eines Monats fast zwei Prozent hinzu.

Rivian sei laut Mizuho vor den China-Risken weitestgehend geschützt. Erstens sei der Tesla-Konkurrent nur in geringem Maße in China engagiert. Zweitens seien die E-Lkw- und -SUV-Modelle des Konzerns die größten und am schnellsten wachsenden Segmente am E-Auto-Markt. Außerdem verfügt Rivian durch eine Vereinbarung mit Amazon über eine große Auftragslage bei batterieelektrischen Lieferfahrzeugen.

"Wir sehen Rivian als Pure Play und starken Vorreiter auf dem Elektrofahrzeugmarkt mit Fokus auf wachstumsstärkere Elektro- SUV- undleicht E-LKW", zitiert CNBC Mizuho-Analyst Vijay Rakes.

Trotz der potenziell schwächeren Nachfrage in China geht Mizuho von einer starken weltweiten Nachfrage nach Elektrofahrzeugen aus. So seien die weltweiten Verkäufe im Zeitraum Januar bis September im Vergleich zum Vorjahr um 70 Prozent und in China um 90 Prozent gestiegen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US0231351067,US88160R1014,US76954A1034,ARBCOM4603R8