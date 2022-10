Brechen (www.anleihencheck.de) - Fristgerechte Anleihe-Rückzahlung - die Photon Energy N.V. hat ihre Anleihe 2017/22 (ISIN DE000A19MFH4/ WKN A19MFH) am 27. Oktober im noch ausstehenden Nominalwert in Höhe von 15,232 Mio. Euro zusammen mit der letzten Zinszahlung an ihre Anleihegläubiger zurückgezahlt, berichtet die Anleihen Finder Redaktion. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...