Am deutschen Aktienmarkt liegt die Aktie von BASF derzeit im Minus. Der jüngste Kurs betrug 45,17 Euro. Heute hat sich an der deutschen Börse die BASF-Aktie zwischenzeitlich um 0,74 Prozent verbilligt. Der Kurs der Aktie sank um 34 Cent. Das Wertpapier wird an der Börse gegenwärtig mit 45,17 Euro bewertet.

