NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1900 Pence belassen. Die Einstellung der Forschung am Medikament Otilimab bei rheumatoider Arthritis sei wie erwartet gekommen, und deshalb nur ein kleineres Übel für die Aktie des Konzerns und des Lizenzpartners Morphosys, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das deutsche Unternehmen richte sich damit alle Aufmerksamkeit auf die im November anstehenden Studiendaten von GSK zu dem Alzheimer-Mittel Gantenerumab, an dem Morphosys bei einer eventuellen Zulassung durch Tantiemen mitverdienen würde./tav/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2022 / 07:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2022 / 08:02 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BN7SWP63

