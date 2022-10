DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.57 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.838,50 -0,1% -19,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.374,50 -0,6% -30,2% Euro-Stoxx-50 3.576,76 -0,8% -16,8% Stoxx-50 3.492,76 -0,4% -8,5% DAX 13.085,71 -0,8% -17,6% FTSE 7.067,89 +0,2% -4,4% CAC 6.223,22 -0,8% -13,0% Nikkei-225 27.345,24 -0,3% -5,0% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 137,85 -1,02

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,34 87,91 +0,5% +0,43 +26,5% Brent/ICE 96,07 95,69 +0,4% +0,38 +30,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 103,50 104,32 -0,8% -0,82 +52,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.661,02 1.664,78 -0,2% -3,76 -9,2% Silber (Spot) 19,36 19,65 -1,5% -0,29 -17,0% Platin (Spot) 946,83 955,38 -0,9% -8,55 -2,4% Kupfer-Future 3,54 3,57 -0,9% -0,03 -20,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Wenig verändert wird die Eröffnungstendenz an der Wall Street am Donnerstag erwartet. Teilnehmer rechnen mit einem zurückhaltenden Geschäft, weil die Technologiegiganten Apple und Amazon am Abend nach Börsenschluss Geschäftszahlen vorlegen. Auch Intel ist dann an der Reihe. Am Vortag hatten enttäuschende Ergebniszahlen von Technologieunternehmen wie Alphabet und Microsoft den Markt gebremst und vor allem die Nasdaq-Indizes nach unten gezogen, am späten Abend nach Börsenschluss kam dann Meta mit enttäuschenden Zahlen.

Händler monieren, dass diese Unternehmen wegen ihrer hohen Bewertungen sehr anfällig für jegliche Anzeichen struktureller oder zyklischer Probleme seien. "Die Erkenntnis, dass die Macht der großen Technologieunternehmen nicht immun gegen die Konjunkturabschwächung ist, hat sich durchgesetzt. Die Hoffnungen haben sich zerschlagen, dass sie in dieser US-Gewinnsaison Widerstandsfähigkeit zeigen würden", sagt Susannah Streeter, Analystin bei Hargreaves Lansdown.

Bereits vor Börsenstart werden Caterpillar, Honeywell, Merck & Co, McDonald's und Mastercard mit Quartalszahlen erwartet. Zudem wird das BIP für das zweite Quartal veröffentlicht.

Die Meta-Aktie reagiert vorbörslich mit einem Kurseinbruch um ein Fünftel auf Zahlen. Der Facebook-Mutterkonzern hat wegen schwacher Einnahmen aus Digitalwerbung im dritten Quartal erneut einen Umsatzrückgang verbucht. Zudem verfehlte der Gewinn die Erwartungen. Die Ford-Aktie reduziert sich um 1,3 Prozent. Eine Abschreibung in Milliardenhöhe hat den US-Autobauer im dritten Quartal in die Verlustzone gedrückt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q

14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 3Q

18:00 FR/Danone SA, Umsatz 3Q

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 3Q

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q

22:01 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q

22:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q (22:30 Telefon- und Webcast Call)

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- EU 14:15 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 2,00% zuvor: 1,25% Einlagensatz PROGNOSE: 1,50% zuvor: 0,75% - US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +2,3% gg Vq 2. Quartal: -0,6% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +5,3% gg Vq 2. Quartal: +0,9% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 214.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Leichter - Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstagmittag im Minus. Nach der jüngsten Aufwärtsbewegung werden die Investoren im Vorfeld der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank etwas vorsichtiger. Eine Wertberichtigung hat der Schweizer Bank Credit Suisse erneut einen Milliardenverlust eingebracht. Aber auch ohne diesen Effekt schrieb die Bank vor allem wegen eines schwachen Investmentbankings rote Zahlen. Die Aktien brechen nach dem Strategie-Update um 11 Prozent ein. Für AB Inbev geht es nach besseren Quartalszahlen dagegen gleich um 6,6 Prozent nach oben, zudem hat die Großbrauerei den Ausblick angehoben. Den schwächsten Sektor in Europa stellen die Technologiewerte, die um 2,6 Prozent nachgeben. Aus dem Sektor hat Nemetschek Zahlen vorgelegt, die Aktie stürzt um 9,5 Prozent ab. Im dritten Quartal kletterten Umsatz und Ergebnis, die Margen gaben aber nach. Daimler Truck profitieren von besser als erwartet ausgefallenen Drittquartalszahlen. Der Wert steigt um 1,8 Prozent. Auch beim Konsumgüterkonzern Beiersdorf lief es im abgelaufenen Quartal nicht schlecht. Gerade vor dem positiven Hintergrund monieren Händler den Ausblick als zu konservativ, die Titel sinken um 1,5 Prozent. Bei Wacker Chemie (-2,4%) sind die Quartalszahlen schwächer ausgefallen. "Der Ausblick sollte stützen", heißt es im Handel mit Blick auf Lufthansa (+2,5%). Das Unternehmen geht von einer weiter hohen Nachfrage in den kommenden Monaten aus. Trotz besserer Geschäftszahlen geht es für MTU Aero um 1,4 Prozent nach unten. Stören könnten sich Anleger an Details. Wie Jefferies anmerkt, rechnet MTU Aero lediglich mit einem Free Cashflow von 60 bis 70 Prozent des Nettoergebnisses.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:50 Uhr Mi, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0036 -0,5% 1,0063 1,0068 -11,7% EUR/JPY 146,81 -0,5% 146,56 147,56 +12,2% EUR/CHF 0,9938 -0,0% 0,9940 1,0146 -4,2% EUR/GBP 0,8676 +0,0% 0,8678 0,8676 +3,3% USD/JPY 146,32 -0,0% 145,64 146,55 +27,1% GBP/USD 1,1567 -0,5% 1,1595 1,1604 -14,5% USD/CNH (Offshore) 7,2517 +0,8% 7,2255 7,1887 +14,1% Bitcoin BTC/USD 20.535,53 -1,0% 20.755,74 20.877,02 -55,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Teilnehmer verwiesen auf die leicht negativen Vorgaben von der Wall Street, wo vor allem die Werte aus dem Technologiesektor nach schwachen Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet unter Druck standen. Dazu kamen nachbörslich schwache Quartalsergebnisse der Facebook-Mutter Meta. Ein Plus wies der Hang-Seng-Index in Hongkong auf, der im späten Handel um 0,8 Prozent zulegte. Der Kospi in Seoul gewann 1,7 Prozent. Hier sorgten besser als erwartet ausgefallene Wachstumsdaten für Kauflaune. Die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics legten trotz schwacher Geschäftszahlen für das dritte Quartal um 0,2 Prozent zu. Für den Nikkei-225 ging es um 0,3 Prozent nach unten. Hier belasteten kräftige Abgaben der Canon-Aktie, die nach enttäuschenden Quartalszahlen des Unternehmens 6,0 Prozent einbüßte. Der Schanghai-Composite verlor 0,6 Prozent. Marktteilnehmer sprachen von einem zurückhaltenden Handel nach den jüngsten Aussagen auf dem Volkskongress der KP. Daneben stünden der weitere Verlauf der Berichtssaison und die Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche im Fokus. Hier wird erneut mit einer Anhebung um 75 Basispunkte gerechnet. Der S&P/ASX 200 in Sydney rückte um 0,5 Prozent vor und verzeichnete damit bereits den vierten Handelstag in Folge ein Plus. Vor allem die Minen- und Rohstoffwerte waren gesucht.

CREDIT

Die Risikoprämien geben vor der geldpolitischen Entscheidung der EZB am Donnerstagnachmittag leicht nach. Das Geschäft ist von Zurückhaltung geprägt. Mit Blick auf die Zinsentscheidung der EZB gilt es als ausgemachte Sache, dass die Währungshüter den Leitzins um weitere 75 Basispunkte anheben werden. Deutlich spannender sollten aber Aussagen zu den Anpassungen des TLTRO-Programms und - für Credits - der Reinvestitionen des APP-Ankaufprogramms werden.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Beiersdorf

hat in China im dritten Quartal bei der Kernmarke Nivea sowie bei der Luxuskosmetikmarke La Prairie deutlich zugelegt. Wie aus der Investorenpräsentation hervorgeht, steigerte Nivea im Zeitraum Juli bis September das organische Wachstum in China überproportional um 24 Prozent, La Prairie sogar um 41 Prozent. Zum Vergleich: Nivea wuchs im dritten Quartal über alle Märkte hinweg organisch um 9,9 Prozent, La Prairie um 14,0 Prozent.

Linde

hat seinen operativen Gewinn im dritten Quartal dank solider Nachfrage deutlich gesteigert. Auch beim Umsatz konnte Linde weiter zulegen, dies teilweise durch Preiserhöhungen. Der DAX-Konzern hob die Prognose für das Gesamtjahr abermals an.

Kion

hat im dritten Quartal aufgrund höherer Kosten und anhaltender Störungen in den Lieferkette einen Verlust geschrieben. Der Konzern kündigte zudem an, sich aus dem Geschäft in Russland zurückzuziehen. Optionen hierzu würden geprüft, so Kion. 2021 entfiel laut Mitteilung weniger als 1 Prozent des weltweiten Umsatzes auf Russland und Belarus.

Volkswagen

zieht bei Argo AI, dem mit Ford geführten US-Start-up für autonomes Fahren, den Stecker. Während Ford aufgrund der Schließung eine milliardenschwere Abschreibung meldete, die den US-Konzern im dritten Quartal in die roten Zahlen drückten, erklärte Volkswagen, der Konzern werde nicht weiter bei Argo AI investieren.

Software AG

steht vor personellen Veränderungen im Vorstand. Wie das MDAX- und TecDAX-Unternehmen mitteilte, wird Finanzvorstand Matthias Heiden das Unternehmen verlassen. Er wird laut Mitteilung noch bis zum 31. Dezember im Unternehmen verbleiben

MTU Aero Engines

hat auch im dritten Quartal seinen Erholungskurs von den Folgen der Pandemie fortgesetzt. Die Gewinne stiegen weiterhin deutlich, verglichen mit der niedrigen Vorjahresbasis. Der DAX-Konzern konnte die hauseigene Analystenprognose leicht übertreffen. Den Ausblick für das Gesamtjahr hob MTU auch mit Blick auf ein etwas stärkeres Wachstum im Bereich der zivilen Instandhaltung an.

Medios

baut ihre Herstellungskapazitäten in Berlin deutlich aus. Wie der Hersteller von Spezialpharma mitteilte, soll die Kapazität der Gruppe im margenstarken Geschäftsbereich Patientenindividuelle Therapien auf bis zu 600.000 Zubereitungen pro Jahr steigen, von rund 320.000 Zubereitungen (proforma einschließlich NewCo Pharma) im abgelaufenen Jahr.

Anheuser-Busch Inbev

hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet und das untere Ende seiner Prognose für den operativen Gewinn angehoben. Der Absatz insgesamt stieg organisch um 3,7 Prozent und damit deutlich stärker als Analysten laut einem vom Unternehmen bereitgestellten Konsens mit 2,2 Prozent erwartet hatten.

Anglo American

hat im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr die Produktion im Großen und Ganzen stabil gehalten. Wie das Bergbauunternehmen mitteilte, rechnet es für das vierte Quartal bei der Diamantentochter De Beers mit der üblichen Beeinträchtigung beim Umsatz durch die vorübergehende Schließung von Schneid- und Polierfabriken in Indien aufgrund religiöser Feiertage.

Credit Suisse

mit 4 Milliarden Franken Verlust im dritten Quartal. Grund ist eine Wertberichtigung. Aber auch ohne diesen Effekt schrieb die Bank, die separat eine tiefgreifende strategische Neuausrichtung verkündete, vor allem wegen eines schwachen Investmentbankings rote Zahlen.

Electricite de France SA (EDF)

hat ihren Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich gesteigert. Wegen des Rückgangs der Kernkraftproduktion rechnet der staatlich kontrollierte Energieversorger aber mit einem Einbruch beim operativen Ergebnis (EBITDA) im Gesamtjahr.

Unilever

wird zuversichtlicher. Das Unternehmen, zu dem Marken wie Knorr, Magnum und Axe gehören, erhöhte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Im dritten Quartal profitierte die Unilever plc von deutlichen Preiserhöhungen.

Shell

hat im dritten Quartal einen Gewinnrückgang gegenüber dem Vorquartal verzeichnet. Zudem kündigte der Konzern ein Aktienrückkauf-Programm in Höhe von 4 Milliarden Dollar an. Der Rückkauf soll innerhalb von drei Monaten abgeschlossen sein.

Repsol

hat im dritten Quartal etwas weniger verdient, bereinigt jedoch einen kräftigen Gewinnanstieg verzeichnet. Der spanische Energiekonzern kündigte an, die Dividende für 2023 vor dem Hintergrund der gestiegenen Ölpreise um 11 Prozent auf 0,70 Euro je Aktie zu erhöhen. Der Konzern will im Rahmen eines für 2025 geplanten Programms weitere 50 Millionen Aktien zurückzukaufen.

