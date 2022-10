Augsburg (ots) -Ein Haus am Strand in einem exotischen Land ist für viele Menschen ein großer Traum - aber nahezu unerreichbar, schließlich kosten gute Immobilien längst auch im Ausland ein Vermögen. Besonders die Unterhaltskosten sind happig dafür, dass man nur hin und wieder dort ist.Hendrik Kuhlmann hat dieses Dilemma zu seinem Vorteil genutzt und verfügt inzwischen über 50 Immobilien auf der ganzen Welt. Doch die nutzt er nicht allein, er empfängt jedes Jahr tausende Gäste dort und erwirtschaftet damit große Überschüsse. Im Folgenden verrät er, wie sich wirklich jeder ein Ferienhaus leisten kann, warum viele Sorgen vollkommen unbegründet sind und wie viel Arbeit er mit den Immobilien wirklich hat.1. Markt- und Standortanalyse durchführenWer im Ausland in Ferienwohnungen investieren möchte, wird nicht darum herumkommen, sich mit dem dortigen Markt, der Zielgruppe und den vorhandenen Potenzialen auseinanderzusetzen. Dazu gehört auch, dass man sich mit den Objekten vertraut macht - sich also zum Beispiel fragt, wie die Mikro- und Makrolage einzuordnen sind. Ebenfalls wichtig ist die Frage, ob die Immobilie tatsächlich die Zielgruppe anspricht, die man damit erreichen möchte - seien es nun Touristen oder Geschäftsreisende. Auf jeden Fall sollte das Objekt aus der Masse herausstechen.2. Geschäftsmöglichkeiten vor Ort prüfenIm zweiten Schritt gilt es, die Geschäftsmöglichkeiten vor Ort genauer zu prüfen. Wer sich noch nicht grundlegend mit dem Thema befasst hat, kann hierzu eine Investment- oder Managementfirma beauftragen. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, die Prüfung selbst zu betreiben, was die Gewinnmarge natürlich erhöht. Voraussetzung sind eine sorgfältige Organisation und eine gute Regelung der Kernprozesse.3. Vermarktungsmöglichkeiten prüfenDie Vermarktungsmöglichkeiten sind essenziell, wenn es darum geht, sich im Vertrieb richtig aufzustellen. Viele Plattformen, die vor Ort relevant sind, sind in Europa möglicherweise gar nicht bekannt. Eine ausführliche Recherche ist also unabdingbar. Zusätzlich gilt es, im gesamten Prozess auch die entsprechenden kulturellen Unterschiede der jeweiligen Zielgruppe zu berücksichtigen und diese in der Ansprache auf relevanten Vermarktungsplattformen mit einzubeziehen, sodass der Aufenthalt für die Gäste in jedem Fall angenehm gestaltet ist.4. Steuer- und Rechtsregelungen beachtenIm vierten Schritt sollte man sich ausführlich mit den steuerlichen und rechtlichen Regelungen auseinandersetzen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass man sich selbst strafbar macht, weil man sich nicht mit den örtlichen Regelungen auskennt. Wichtig ist hierbei vor allem die Frage, wie die Gewinne versteuert werden, die im Ausland entstehen - wie das Besteuerungsabkommen der Bundesrepublik Deutschland dazu steht und wie hier etwaige Einkünfte noch versteuert werden müssen.5. Ferienwohnung mieten oder kaufenZu guter Letzt ist es an der Zeit, sich den Traum von der eigenen Ferienimmobilie zu erfüllen. Ob als Mietwohnung oder als Eigentumsimmobilie: Möglich ist alles - solange man das Objekt gut finanziert bekommt. Nicht empfehlenswert wäre es, das gesamte Eigenkapital dafür aufzubringen. Verstand, eine gute Vorbereitung und Vorsicht sind weitere Voraussetzungen, um in dem Geschäft erfolgreich zu sein und regelmäßig Einkünfte zu generieren. Allein das Gefühl, zu wissen, dass man, wann immer man einen Perspektivwechsel braucht, einen Schlüssel zu einer traumhaften Wohnung im Ausland hat, ist unbezahlbar.Über Hendrik Kuhlmann:Hendrik Kuhlmann ist Gründer und Geschäftsführer der Unternehmen BRIGHT sowie BNB Pro Hosting. Über seinen eigenen Apartmentbetrieb hinaus hilft er mit BNB Pro Hosting Interessierten, sich im Bereich der Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen und Serviced Apartments ein erfolgreiches Business aufzubauen. Weitere Informationen unter: bnbprohosting.comPressekontakt:BRIGHT Operations GmbHHendrik Kuhlmannhttps://stay-bright.com/de/info@stay-bright.dePressekontaktRuben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Hendrik Kuhlmann, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162682/5355514