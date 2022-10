DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Scholz: Kompromiss zu Chinas Einstieg beim Hamburger Hafen richtige Lösung

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Entscheidung der Regierung verteidigt, dem chinesischen Staatskonzern Cosco eine Übernahme von 24,9 Prozent an einem Terminal im Hamburger Hafen zu erlauben. Es gehe um ein Terminal "einer Betreibergesellschaft in einem großen Hafen mit mehreren Betreibergesellschaften, also um sehr wenig", sagte Scholz bei einer Pressekonferenz in Athen.

DIW: Aussichten für deutsche Wirtschaft weiterhin schlecht

Im Oktober ist das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) noch einmal deutlich gesunken. Es liegt nun bei 74,3 Punkten, gut 5 Punkte niedriger als im Vormonat, und damit nun noch einmal weiter weg von der 100-Punkte-Marke, die ein durchschnittliches Quartalswachstum von 0,3 Prozent anzeigen würde, wie das DIW mitteilte. "Deutschland ist in eine Rezession geschlittert. Sofern keine Gasmangellage eintritt, dürfte die Wirtschaft aber deutlich weniger schrumpfen als während der Finanzkrise oder im ersten Jahr der Corona-Pandemie", sagte DIW-Konjunkturexperte Guido Baldi. "Die Risiken für den weiteren Verlauf bleiben aber erheblich."

Bitkom: Deutsche geben dieses Jahr so viel Geld für Apps aus wie nie

Die Deutschen werden in diesem Jahr so viel Geld wie nie für Apps ausgeben. Bitkom schätzt die Summe auf 3,4 Milliarden Euro, das sind zwölf Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Branchenverband am Donnerstag mitteilte. Den größten Teil des Umsatzes (78 Prozent) erwirtschaften die Anbieter demnach mit In-App-Käufen.

Israelische Regierung stimmt Vertrag über Seegrenze mit Libanon zu

Die israelische Regierung hat dem Vertrag über die Seegrenze mit dem Libanon zugestimmt. Dies teilte das Büro von Ministerpräsident Jair Lapid am Donnerstag mit. Zuvor hatte Lapid erklärt, mit dem Vertrag zur Grenzziehung im Mittelmeer erkenne der Libanon Israel de facto an. Dies bestritt der Libanon ausdrücklich. Im Laufe des Tages soll der Vertrag von beiden Seiten unterzeichnet werden.

Lapid sieht in Grenzvertrag mit Libanon eine "Anerkennung" Israels

Der israelische Regierungschef Jair Lapid sieht in dem Vertrag mit dem Libanon zur Grenzziehung im Mittelmeer eine "Anerkennung" seines Landes. "Das ist ein politischer Erfolg", sagte Lapid am Donnerstag. "Es passiert nicht jeden Tag, dass ein feindlicher Staat den Staat Israel anerkennt."

Bolivien stoppt Export von Soja und Zucker

Aus Furcht vor einer Lebensmittel-Knappheit im eigenen Land stoppt Bolivien vorerst den Export von sechs Nahrungsmittelprodukten. Betroffen seien unter anderem Soja, Zucker und Rindfleisch, erklärte die Regierung des linksgerichteten Präsidenten Luis Arce. Mit dem ab Donnerstag geltenden Exportstopp solle "dem Risiko einer Knappheit oder von Preissteigerungen" durch einen seit Tagen anhaltenden Generalstreik in der Region Santa Cruz entgegengewirkt werden.

Staatsanwaltschaft: "Amokfahrer" von Berlin soll in Psychiatrie

Annähernd fünf Monate nach der Amokfahrt eines Autofahrers nahe der Berliner Gedächtniskirche hat die Berliner Staatsanwaltschaft die Unterbringung des mutmaßlichen Täters in der Psychiatrie in einem sogenannten Sicherungsverfahren beantragt. Es lasse sich nach vorläufiger Einschätzung nicht ausschließen, dass der 29-Jährige schuldunfähig gewesen sei, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Sie reichte eine entsprechende Antragsschrift beim Berliner Landgericht ein.

SCHWEDEN

Okt Verbrauchervertrauen 48,3 (Sep: 52,1)

Okt Verbrauchervertrauen PROGNOSE: 47,8

