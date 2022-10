DJ PTA-PVR: Bank für Tirol und Vorarlberg AG: Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Innsbruck (pta028/27.10.2022/13:33) - 1. Emittent: Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person Syndikat (§ 133 Z 1 BörseG 2018)

Vorname Name/Nachname Sitz Staat BKS Bank AG Klagenfurt Österreich Oberbank AG Linz Österreich Generali 3Banken Holding AG Wien Österreich

4. Namen der Aktionäre: BTV Privatstiftung Doppelmayr Seilbahnen GmbH VORARLBERGER LANDESVERSICHERUNG V.a.G. Enzian AG BFI Beteiligungsgesellschaft für Industrieunternehmen mbH DHB Grundstücks GmbH & Co. KG PRIMEPULSE SE RCM GmbH 3SI Invest GmbH Nußbaumer Beteiligungs GmbH

5. Datum der Schwellenberührung: 25.10.2022

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente Summe repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2) von 7.A + 7.B in % Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am Tag der Schwellenberührung 49,89 % 0,00 % 49,89 % 34 031 250 Situation in der vorherigen Meldung 49,89 % (sofern anwendbar) 49,89 %

Aussender: Bank für Tirol und Vorarlberg AG Adresse: Stadtforum 1, 6020 Innsbruck Land: Österreich Ansprechpartner: Dr. Stefan Heidinger Tel.: +43 505 333-1500 E-Mail: stefan.heidinger@btv.at Website: www.btv.at

ISIN(s): AT0000625504 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

