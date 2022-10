Wien (www.fondscheck.de) - Bert Flossbach ist bekanntermaßen ein Fan von Gold, im Multiple Opportunities (ISIN LU0323578657/ WKN A0M430) hält er stets eine relativ hohe Quote des Edelmetalls, so die Experten von "FONDS professionell".Auf der ganzen Welt würden die Notenbanken gegen die Inflation kämpfen, indem sie die Zinsen erhöhen würden. Allerdings sei gar nicht sicher, dass die Zentralbanker diesen Kampf gewinnen würden. Es gebe nach Meinung von Starmanager Bert Flossbach durchaus gute Gründe, dass sie es nicht schaffen könnten. In dem Falle wäre Gold tatsächlich der letzte sichere Hafen. ...

