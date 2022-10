Nachlese Podcast Dienstag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3502, alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - in Folge S3/32 geht es um einen heutigen "Business Athletes Vormittag" beim Fifteen Seconds Sports Event in der Stadthalle rund um die Erste Bank Open und einen genialen Italiener namens Jannik Sinner - Wienerberger hat einen kräftigen Christian Sanz und eine GardenVisions App, Fabasoft zeigt sich in einem neuen Tool von uns schön. Und ja, die Bawag hat heute vor fünf Jahren IPO gehabt und damals natürlich auch Rekordumsätze. Negativ ist, dass ich an das Unternehmen nicht rankomme, positiv die Performance an der Börse (zweiteres ist wichtiger, an ersterem arbeite ich sportlich). Letztendlich gibt es tolle ...

