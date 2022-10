Die Europäische Zentralbank hat vor wenigen Minuten den Leitzins im Euroraum um weitere 75 Basispunkte auf jetzt 2,0 Prozent erhöht. Es ist der zweite große Zinsschritt in Folge, den der Markt aber so erwartet hatte. Die erste Reaktion an den Aktienmärkten fällt uneinheitlich aus. Der Euro hält sich knapp oberhalb der Parität.Mehr Überraschungspotenzial hat die anstehende Pressekonferenz mit EZB-Chefin Christine Lagarde, die für 14:45 Uhr angesetzt ist. Die Anleger werden dann genau hinhören, wie ...

