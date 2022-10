Legible wird im Unterhaltungsportal GO Wi-Fi Plus, als strategischer Partner des GO Transit Reads-Programms und auf Werbeflächen im Verkehrsnetz von Metrolinx vertreten sein

Vancouver, British Columbia, den 27. Oktober 2022 - Legible Inc. (CSE: READ) (FWB: D0T) (OTC: LEGBF) (https://legible.com/ oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen einen Vertrag mit Metrolinx, dem Nahverkehrsbetreiber im Großraum Toronto-Hamilton (Greater Toronto Hamilton Area/"GTHA"), unterzeichnet hat, um der offizielle eBook-Partner von GO Transit zu werden.

GO Transit ist ein Geschäftsbereich von Metrolinx (www.metrolinx.com), der eine Bevölkerung von mehr als sieben Millionen Menschen in Ontario mit seinem Leistungsangebot versorgt. Das Netz der Vorortbahnen und -busse von GO Transit erstreckt sich über mehr als 11.000 Quadratkilometer und sorgt dafür, dass jede Woche rund eine Million Kunden sicher und zuverlässig an ihr Ziel gebracht werden.

Legible wird eBooks zum Lesen im Unterhaltungsportal GO Wi-Fi Plus bereitstellen und vierteljährlich ein eBook für das "GO Transit Reads"-Programm freischalten, auf das die Fahrgäste über den browserbasierten, mobilen eBookstore von Legible zugreifen können. Als Partner der wichtigsten Verlagshäuser bietet Legible den Lesern von GO Transit eine kuratierte Auswahl an eBooks, den Zugriff auf sein wachsendes Angebot an originellen Living Books im Rich-Media-Bereich sowie eine nahtlose Verbindung zu seinem umfangreichen Katalog mit rund zwei Millionen Büchern von großen und kleinen Verlagen.

Die Fahrgäste von GO Transit können über GO Wi-Fi Plus, das einzigartige Unterhaltungsportal von GO Transit, auf die eBooks von Legible zugreifen. Die Plakate und Fenster der GO-Züge werden dazu mit QR-Codes ausgestattet. Der Vertrag zwischen Legible und Metrolinx umfasst auch Werbemaßnahmen im gesamten GO Transit-Netz, wo Legible präsentiert wird und die Fahrgäste dazu animiert, auch unterwegs Bücher zu lesen ("READ on the GO").

"Es ist eine tolle Sache, dass wir den Tagespendlern und Wochenend-Fahrgästen von GO Transit so viel fantastisches und innovatives Lesematerial in den Verkehrsmitteln sowie einen direkten Zugang zum browserbasierten, mobilen Buchladen von Legible anbieten können", freut sich Kaleeg Hainsworth, CEO von Legible. "Diese Partnerschaft ist zudem eine gute Ergänzung zur bevorstehenden Einführung von Legible Unbound, unserem eBook- und Hörbuch-Aboservice, der den Menschen im Großraum Toronto-Hamilton weitere Lese- und Hörmöglichkeiten bietet und damit ihren Alltag bereichert und ihre Reisen angenehmer gestaltet. Die Zusammenarbeit mit einer Organisation wie Metrolinx ermöglicht nicht nur Legible.com, sondern auch den großartigen Verlagen und Autoren, mit denen wir zusammenarbeiten, eine hervorragende Präsenz."

Aktuellen Daten zufolge entfielen von den 772,1 Millionen CAD, die in Ontario mit dem Verkauf von Büchern erwirtschaftet wurden, 86,2 Millionen CAD auf eBooks. Das Marktforschungsunternehmen Technavio prognostiziert, dass der nordamerikanische eBook-Markt bis zum Jahr 2025 eine jährliche Zuwachstumsrate von 7 Prozent verbuchen wird.

Auf Grundlage der Konversionsraten der Branche und der Zielgruppe von GO ist Legible davon überzeugt, dass seine strategische Partnerschaft mit Metrolinx dem Unternehmen zu einem beachtlichen Marktanteil im Großraum Toronto-Hamilton verhelfen wird. Zudem geht Legible davon aus, dass sein demnächst verfügbarer Aboservice Legible Unbound im Jahr 2023 zu weiteren beträchtlichen Einnahmen aus der Partnerschaft führen wird.

Über Legible

Legible ist ein Buchunterhaltungs- und Medienunternehmen mit einer Mission: Millionen von Büchern Milliarden von Lesern auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen. Legible hat zwei hochwertige Geschäftsbereiche entwickelt: zum einen eine leicht zugängliche, browserunabhängige B2C-eBook-Unterhaltungsplattform für das aufstrebende Web 3.0 mit hohem Wachstumspotenzial namens legible.com - eine globale eBook-Unterhaltungsplattform, die schöne, zugängliche und fesselnde Lektüre für die Leser der nächsten Generation bietet.

Andererseits bietet Legible einen globalen B2B-eBook-Konvertierungs- und Web 3.0 Produktionsservice mit hohem Umsatzpotenzial namens https://publishing.legible.com/ - ein erstklassiger, hochvolumiger, digitaler Konvertierungsservice für Verlage und Unternehmen sowie ein Service zur Verbesserung von eBook-Inhalten für eine barrierefreie Gesellschaft. Legible Publishing erstellt Multimedia-eBooks, die als Living Books bezeichnet werden und es Autoren sowie Verlagen ermöglichen, dynamische und einzigartige Inhalte zu liefern.

Legible, das von einem Team von Technologen, Autoren, eBook-Verlegern, Designern und Kennern der Verlagsbranche gegründet wurde und geleitet wird, revolutioniert die digitale Verlagsbranche und gewinnt Marktanteile durch innovatives Verlagswesen sowie globale Leseerlebnisse des 21. Jahrhunderts.

Legible bietet innovative eBook-Leseerlebnisse für die breite Masse über jedes browserfähige Gerät. Legible ist bestrebt, Lesern, die Wert auf immersive Unterhaltungserlebnisse durch gut strukturierte und inhaltlich dynamische Bücher legen, leichten Zugang dazu zu verschaffen. Legible setzt sich für Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und globale Alphabetisierung ein.

Bitte besuchen Sie Legible.com und entdecken Sie den Ort, an dem eBooks zum Leben erwachen.

Kontaktinformation:

Deborah Harford

EVP, Global Strategic Partnerships

Legible Inc.

Tel.: +1 (672) 514-2665

E-Mail: deborah@legible.com

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf die Zukunft beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen nicht auf historischen Fakten, sondern auf aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Sie unterliegen daher Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "können", "sollten", "werden", "könnten", "beabsichtigen", "schätzen", "planen", "antizipieren", "erwarten", "glauben" oder "fortsetzen" bzw. deren Verneinung oder ähnlichen Varianten zu erkennen. Diese Aussagen beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen über neue Einnahmequellen und Wachstumspläne für das Unternehmen. Diese Annahmen und Faktoren beruhen auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Zu den wichtigsten Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen, gehören: Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Bedingungen, einschließlich Veränderungen auf den Finanzmärkten; Veränderungen der geltenden Gesetze; und die Ablenkung der Zeit des Managements. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder anderen Faktoren eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin beschriebenen beabsichtigten, geplanten, antizipierten, geglaubten, geschätzten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die vorstehenden Aussagen schränken die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich ein. Alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen, die dem Unternehmen oder in seinem Namen handelnden Personen zuzuschreiben sind, werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Hinweis eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67999Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67999&tr=1



