Die Europäische Zentralbank dreht im Kampf gegen die hohe Inflation wie erwartet weiter kräftig an der Zinsschraube.Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) dreht im Kampf gegen die hohe Inflation wie erwartet weiter kräftig an der Zinsschraube. Sie erhöht die Leitzinsen erneut um 75 Basispunkte, wie die EZB am Donnerstag mitteilte. Damit steigt der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB leihen können, auf 2 Prozent. Folgt in Kürze mehr… (awp/mc/ps)...

