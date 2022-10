DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: "5,00%-Zeitfracht Logistik Holding GmbH Anleihe 21/26" wird weiterhin als "durchschnittlich attraktiv" eingeschätzt - KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer (Update)

Düsseldorf (pta030/27.10.2022/14:12) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 5,00 %-Anleihe der Zeitfracht Logistik Holding GmbH mit Laufzeit bis 2026 (WKN A3H3JC) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" (3,5 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.

Darstellung des Unternehmens anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen[ 1 ] ( https:// www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ kfm-mittelstandsanleihen-barometer-update-die-500-zeitfracht-logistik-holding-gmbh-anleihe-21-26-wird-weiterhin-als-durchschnittlich-attraktiv-positiver-ausblick-35-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / # _ftn1)

Branche: Logistik

Kerngeschäft: Logistikdienstleistungen (Medien-Logistik, System-, Linien- und Begegnungsverkehr)

Marktgebiet: Europa

Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle:

Die Zeitfracht GmbH & Co. KGaA ist die Obergesellschaft der Zeitfrachtunternehmensgruppe. Die Zeitfracht Logistik Holding GmbH ist eine direkte Tochtergesellschaft der Zeitfracht GmbH & Co. KGaA und in dem Teilkonzern Logistik als Obergesellschaft tätig. Unter der Zeitfracht Logistik Holding GmbH bestehen acht Tochterunternehmen, wovon sieben operativ tätig sind

(Stand 31.12.2021):

Zeitfracht Logistik GmbH (System- und Transportlogistik)

Zeitfracht GmbH (Medienlogistik und Logistik für Elektronikprodukte)

BuchPartner GmbH (Medienlogistik)

VEMAG Verlags- und Medien Aktiengesellschaft (Verlagswesen)

Fairtronics GmbH (Onlineplattform)

Speedlink GmbH (Hersteller von Elektronikprodukten)

Adler Modemärkte AG (Mode-Einzelhandel,Bekleidung)

Kolibri Services GmbH

Mitarbeiter: 4.327

Unternehmenssitz: Kleinmachnow (Brandenburg)

Gründung: 1927

Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen:

Die Zeitfracht Unternehmensgruppe ist ein mittelständisches und inhabergeführtes Familienunternehmen in dritter Generation. Die Gruppe ist vor allem in den Geschäftsfeldern Logistik und Technik tätig. Den größten Anteil des Geschäftes der Zeitfracht Unternehmensgruppe macht der Teilkonzern Logistik aus. Durch Akquisitionen als auch durch organisches Wachstum wird dieser Bereich konsequent ausgebaut.

Obergesellschaft des Teilkonzerns ist die Zeitfracht Logistik Holding GmbH. Diese bietet durch ihre Tochterunternehmen Produkte und Dienstleistungen in den folgenden Bereichen an:

System- und Transportlogistik

Medienlogistik und Verlagswesen

Logistik für Elektronikprodukte

Mode und Einzelhandel

Mitbewerber/Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit:

Als Logistikdienstleister hat das Unternehmen bereits seit über 90 Jahren einen festen Platz in der nationalen und internationalen Logistikbranche. Es hat sich als einer der führenden Anbieter für Systemverkehre einen Namen in Europa gemacht. Die Zeitfracht Gruppe profitiert außerdem von einer langjährigen Erfahrung in der Umstrukturierung und Integration neu erworbener Unternehmen sowie gleichzeitig der Hebung von Synergien und Stärkung der einzelnen Unternehmensbereiche.

Strategie:

Neben dem organischen Wachstum ist es Teil der Wachstumsstrategie der Zeitfracht Logistik Holding GmbH, ihr Geschäft auch weiterhin durch die Akquisitionen von einzelnen Unternehmen oder Unternehmensgruppen für die bestehenden Geschäftsbereiche auszubauen sowie neue Geschäftsbereiche zu erschließen. In diesem Zusammenhang wird der Markt laufend sondiert, um geeignete Akquisitionsziele zu identifizieren. Zielunternehmen sind dabei insbesondere Unternehmen und Geschäftsbereiche, bei denen die Logistikkompetenz und Logistik- und Transportdienstleistungen des Zeitfracht-Teilkonzerns zur Erzielung von Umsatz- und Ertragswachstum eingesetzt werden können und damit Synergieeffekte erzielt werden.

Kunden: Kunden mit Bedarf an Logistiklösungen, Privatkunden im Einzelhandel

Lieferanten: Rohstofflieferanten, Produzenten von Kleidung

Entwicklung 2021 und Ausblick [ 2 ]

Der Geschäftszweig System- und Transportlogistik hat im Geschäftsjahr 2021 eine gute Auftragslage verzeichnen können. Die wirtschaftliche Lage in dem Bereich ist aufgrund langfristiger Verträge nach wie vor stabil, jedoch verstärken sich nicht vorhersebare und schwer zu kalkulierenden Kostensteigerungen.

Der Buchhandel allgemein und infolgedessen die Zeitfracht GmbH hat umsatztechnisch von der Corona-Pandemie profitiert. Vor allem stiegen erwartungsgemäß die Umsätze mit E-Commerce-Kunden. Es ergaben sich jedoch aufgrund der Corona-Situation immer wieder Lieferkettenprobleme bei Auslandskunden. Der klassische Buchhandel in den Geschäften war durch die Pandemie und den Beschränkungen stark betroffen, was das Umsatzvolumen der BuchPartnerGmbH im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduzierte. Auch die Adler Modemärkte AG war durch die Beschränkungen der Pandemie stark betroffen und durch die 3G- bzw. 2G-Regelungen stark eingeschränkt, was zu Verlusten an Laufkundschaft führte. Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung der Adler wird das Markenportfolio bereinigt, um dem Sortiment ein zeitgemäßes Erscheinungsbild zu geben, ohne dabei die Zielgruppe der über 50-Jährigen aus den Augen zu verlieren.

Insgesamt weist der Teilkonzern Logistik 2021 einen Umsatz von 817,7 Mio. EUR (Vorjahr: 556,5 Mio. EUR) und einen deutlich erhöhtem Jahresüberschuss von 32,5 Mio. EUR (Vorjahr: 3,1 Mio. EUR). Das EBIT beträgt dabei 41,6 Mio. EUR. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2021 setzt sich zusammen aus: Zeitfracht Logistik Holding GmbH 0,15%, Zeitfracht Logistik GmbH 5,40%, Zeitfracht GmbH 65,65%, BuchPartner GmbH 4,79%, VEMAG Verlags- und Medien AG 9,55%, Adler Modemärkte AG 14,45%. Deutliche Konsolidierungseffekte ergeben sich unter anderem aufgrund der erbrachten Transportdienstleistungen zwischen der Zeitfracht Logistik GmbH und dem Schwesterunternehmen Zeitfracht GmbH. Trotz der Corona-Pandemie zeigt sich die Ertragslage des Teilkonzerns Logistik positiv. Auch die Transformation der Einzelunternehmen, welche teils aus Sondersituation oder der Insolvenz erworben wurden, sind positiv zu bewerten. Der Finanzmittelfonds hat sich im Geschäftsjahr um 23,6 Mio. EUR erhöht (Vorjahr: 26,1 Mio. EUR). Der operative Cashflow lag dabei bei 8,5 Mio. EUR (Vj.: 38,3 Mio. EUR). In dem Geschäftsjahr würden insgesamt 56,5 Mio. EUR an Rückstellungen gemäß einer risikoaversen Geschäftspolitik gebildet. Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit betrug -39,9 Mio. EUR (Vj.: -16,9 Mio. EUR), maßgeblich durch die M&A Aktivität der Zeitfracht Logistik Holding GmbH bestimmt. Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit erhöhte sich mit 52,0 Mio. EUR deutlich im Vergleich zum Vorjahr (4,7 Mio. EUR) aufgrund der Begebung der Anleihe 21/26. Die liquiden Mittel liegen damit zum Bilanzstichtag bei insgesamt 68,1 Mio. EUR (Vorjahr 30,0 Mio. EUR). Das Eigenkapital entwickelte sich inklusive des passiven Unterschiedsbeitrages aus der Kapitalkonsolidierung des Teilkonzerns positiv und konnte auf 56,7 Mio. gesteigert werden. Die wesentlichen Investitionen im Geschäftsjahr resultieren aus dem Erwerb der Tochtergesellschaften und haben sich im Konzern-Anlagespiegel entsprechend niedergeschlagen.

Im Geschäftsjahr 2022 soll die Integration und die Restrukturierung der erworbenen Neuakquisitionen fortgeführt werden. Die Synergien zwischen den Konzerngesellschaften, insbesondere im Zuge der Integration der Adler Modemärkte AG, soll stärker genutzt werden. Der Bereich E-Commerce wird weiter ausgebaut und der Direktversand weiter wachsen. Das Geschäftsmodell soll weiter diversifiziert werden und das Produkt- und Leistungsspektrum wird weiter ausgebaut. Gemäß dem Management konnte durch erste Umstrukturierungsmaßnahmen bereits Erfolge in der Kostensenkung verzeichnet werden. Im Jahr 2022 konnte die Kaufzurückhaltung vom Jahresbeginn wieder aufgeholt werden. Für die kommenden Monate wird aufgrund des Geschäftes mit der Winterbekleidung eine weiter steigende Tendenz erwartet. Hinsichtlich der Preissteigerung in der Logistik werden die Entwicklungen engmaschig überwacht und möglichst an die Auftraggeber weitergegeben. Von der VEMAG Verlags- und Medien AG -Beteiligung wurde sich im Laufe des Jahres im Zuge der risikoaversen Strategie getrennt. Mit dem ESG-Bericht 2021 gewinnt die Nachhaltigkeit für die Zeitfracht-Gruppe mehr an Bedeutung und konnte bereits umgesetzt werden durch den Verzicht auf Kunststoffverpackung und einem neuen Überwachungssystem zur Reduzierung von rund 27% Leerfahrten.

Ziel für das Geschäftsjahr 2022 ist eine moderate Umsatzausweitung sowie eine Stabilisierung des Ertrages vor dem Hintergrund der Kostensteigerung.

Quick-Check Nachhaltigkeit durch imug rating [ 3 ]

Der Nachhaltigkeitsbeitrag der Zeitfracht Logistik Holding GmbH wird insgesamt als neutral eingeschätzt. Das Unternehmen verstößt nicht gegen die vom KFM Mittelstandsanleihen FONDS definierten Ausschlusskriterien. Die Zeitfracht Logistik Holding GmbH erzielt keine Umsätze mit Produkten/Dienstleistungen, die eine direkte positive Wirkung auf Nachhaltigkeit haben. Im Unternehmen existieren Ansätze für die Berücksichtigung von ESG-Aspekten, es fehlt jedoch an einer systematischen Umsetzung.

KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer (Update) weiterlesen ( https://www.kfmag.de/kfm-barometer/details/ kfm-mittelstandsanleihen-barometer-update-die-500-zeitfracht-logistik-holding-gmbh-anleihe-21-26-wird-weiterhin-als-durchschnittlich-attraktiv-positiver-ausblick-35-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt / )

