(Alle Finanzzahlen in US Dollar, sofern nicht anders angegeben)

26. Oktober 2022 - (VANCOUVER) OceanaGold Corporation (TSX: OGC) ("OceanaGold" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/oceanagold-corp/) meldete seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die drei Monate bis 30. September 2022. Die konsolidierten Finanzberichte und die Management Discussion and Analysis ("MD&A") sind unter www.oceanagold.com verfügbar.

Gerard Bond, President und CEO von OceanaGold, sagte: "Wir haben im dritten Quartal sicher und verantwortungsbewusst unsere Pläne erfüllt. Haile setzte seine starke betriebliche Leistung fort, Didipio lieferte ein weiteres stabiles Quartal mit voller Abbaurate und Waihi lieferte die erwartete betriebliche und finanzielle Verbesserung, da der Abbau in Gebieten mit höherem Vertrauen voranschritt. Leider kam es bei Macraes im Juli zu Rekordregenfällen, die den Zugang zum Erz und die Goldproduktion behinderten. Wir erwarten weiterhin eine stärkere Goldproduktion im vierten Quartal und sind weiterhin auf dem Weg, unsere Jahresprognose zu erreichen."

"Nachdem die SEIS für Haile und die Section 401 Water Certification Notice veröffentlicht wurden, wird nun erwartet, dass die SEIS Final Record of Decision und alle damit verbundenen Genehmigungen im vierten Quartal eingehen werden. Ein genehmigtes frühes Arbeitsprogramm hat uns in die Lage versetzt, mit der ersten Erschließung des Untergrunds von Haile zu beginnen. Bis dato haben wir etwa 50 Meter des Produktionsportals und des Gefälles erschlossen, und die Arbeiten an den beiden Lüftungsportalen kommen gut voran. Wir sind weiterhin auf dem richtigen Weg, um im vierten Quartal 2023 das erste Untertageerz aus Haile zu gewinnen, was unser erhebliches kurzfristiges Goldproduktionswachstum untermauert."

Höhepunkte

- Die Gesamthäufigkeit der meldepflichtigen Unfälle lag am 30. September 2022 bei 2,3, was einer Verbesserung von 15 % gegenüber dem Vorquartal entspricht.

- Produktion im dritten Quartal von 104.953 Unzen Gold und 3.581 Tonnen Kupfer.

- Nachhaltige Gesamtkosten (AISC") im dritten Quartal von 1.554 $ pro Unze bei einem Goldabsatz von 111.390 Unzen.

- Umsatz im dritten Quartal von 214 Millionen US-Dollar und EBITDA von 40 Millionen US-Dollar.

- Bereinigter Gewinn von 0,01 US-Dollar pro Aktie und operativer Cashflow von 0,08 US-Dollar pro Aktie für das dritte Quartal.

- Freier Cashflow im dritten Quartal wie erwartet bei -17,1 Mio. USD. Freier Cashflow für das laufende Jahr in Höhe von 55,0 Mio. USD.

- Nettoverschuldung von 174 Mio. USD zum 30. September 2022, bei einem Verschuldungsgrad von 0,48 mal.

- Veröffentlichung der ergänzenden Umweltverträglichkeitserklärung für Haile und Erteilung der Genehmigung für die ersten Arbeiten am Hauptzugangsportal und den Lüftungstunneln von Haile Underground, Beginn der Arbeiten.

- Waihi produzierte im dritten Quartal 13.690 Unzen Gold, was einer Verbesserung um 67 % gegenüber dem Vorquartal entspricht, und erwirtschaftete einen positiven freien Cashflow.

- Auf dem besten Weg, die konsolidierte Produktions- und Kostenprognose für 2022 zu erfüllen.

- Alan Pangbourne trat mit Wirkung vom 1. Oktober 2022 als nicht geschäftsführender Direktor in das Unternehmen ein.

- Das Unternehmen hat den Handel an der ASX zum 31. August 2022 eingestellt.

Tabelle 1 - Zusammenfassung der Produktions- und Kostenergebnisse

Quartal beendet 30. September 2022 Haile Didipio Waihi Macraes Konsolidiert Q3 2022Q3 2021 Produktion, Verkauf und Kosten Produziertes Gold koz 36.5 25.4 13.7 29.4 105.0 79.2 Goldverkäufe koz 40.1 29.2 13.5 28.7 111.4 97.4 Durchschnittlicher Goldpreis US$/oz 1,718 1,627 1,732 1,732 1,699 1,797 Produziertes Kupfer kt - 3.6 - - 3.6 - Kupferverkäufe kt - 3.7 - - 3.7 3.4 Durchschnittlicher Kupferpreis (2) US$/Pfund - 3.14 - - 3.14 4.19 Bargeldkosten US$/oz 1,175 818 1,067 1,298 1,100 636 Standort AISC (1) US$/oz 1,552 913 1,601 1,924 1,554 1,200 Betriebsärztliche Untersuchungen Abgebautes Material kt 8,172 389 240 11,281 20,082 22,023 Abgebauter Abfall kt 7,033 40 134.0 9,740 16,947 20,429 Gefördertes Erz kt 1,139 349 105.9 1,541 3,135 1,595 Mühlenfutter kt 890 1,044 107 1,413 3,454 2,250 Mühle Futtermittelqualität g/t 1.55 0.86 4.26 0.83 1.13 1.30 Goldausbeute% 82.3 87.6 93.4 78.4 82.6 82.1 Ausgaben für Investitionen Allgemeine Operationen US$m 7.4 1.9 0.2 9.4 18.9 6.5 Pre-strip & Aktivierter Bergbau US$m 6.5 0.4 5.7 7.1 19.7 39.1 Wachstum US$m 5.1 2.5 2.3 2.5 12.4 39.9 Erkundung US$m 1.0 0.4 3.2 0.8 5.4 5.8 Kapitalausgaben insgesamt US$m 20.0 5.2 11.4 19.8 56.4 91.2

Bisheriges Jahr 30. September 2022 Haile Didipio Waihi Macraes Konsolidiert JJ 2022JJ 2021 Produktion, Verkauf und Kosten Produziertes Gold koz 134.7 84.1 28.6 103.9 351.3 256.2 Goldverkäufe koz 133.1 84.9 28.6 103.9 350.4 276.2 Durchschnittlicher Goldpreis US$/oz 1,844 1,798 1,806 1,839 1,828 1,827 Produziertes Kupfer kt - 10.9 - - 10.9 - Kupferverkäufe kt - 11.2 - - 11.2 3.4 Durchschnittlicher Kupferpreis (2) US$/Pfund - 3.79 - - 3.79 4.19 Bargeldkosten US$/oz 847 449 1,460 1,064 865 719 Standort AISC (1) US$/oz 1,320 515 2,228 1,564 1,338 1,218 Betriebsärztliche Untersuchungen Abgebautes Material kt 27,907 1,299 680 35,056 64,942 68,534 Abgebauter Abfall kt 25,045 111 422 29,089 54,667 62,468 Gefördertes Erz kt 2,863 1,189 258 5,967 10,277 6,066 Mühlenfutter kt 2,654 2,978 258 4,350 10,240 6,211 Mühle Futtermittelqualität g/t 1.92 0.99 3.68 0.93 1.27 1.52 Goldausbeute% 81.8 88.3 93.6 79.8 83.1 83.3 Ausgaben für Investitionen Allgemeine Operationen US$m 22.2 4.5 1.3 21.1 49.1 21.4 Pre-strip & Aktivierter Bergbau US$m 36.8 0.7 17.8 24.6 79.9 86.0 Wachstum US$m 15.6 6.1 11.4 8.2 41.3 130.1 Erkundung US$m 2.9 0.5 9.4 3.8 16.6 18.0 Kapitalausgaben insgesamt US$m 77.5 11.8 39.9 57.7 186.9 255.4

(1) Die AISC des Standorts verstehen sich exklusive der allgemeinen und administrativen Kosten des Unternehmens, die konsolidierten AISC beinhalten die allgemeinen und administrativen Kosten des Unternehmens. Die Cash Costs und All-In Sustaining Costs werden auf Basis der verkauften Unzen und abzüglich der Nebenproduktgutschriften angegeben.

(2) Der berechnete durchschnittliche erhaltene Kupferpreis beinhaltet Neubewertungen zu Marktpreisen für nicht finalisierte Lieferungen sowie endgültige Anpassungen für Lieferungen aus früheren Perioden gemäß den Rechnungslegungsvorschriften. In dem am 30. Juni 2022 und 30. September 2022 endenden Quartal wurde für die Lieferungen ein durchschnittlicher Verkaufspreis von 3,91 $/lb bzw. 3,64 $/lb erzielt.

Anmerkungen:

- Das konsolidierte Kapital beinhaltet die Kosten für die Sanierung und Schließung von Reefton und die Kapitalprojekte des Unternehmens, die sich nicht auf eine bestimmte Betriebsregion beziehen; diese beliefen sich im dritten Quartal auf 0,7 Mio. $ bzw. 0,2 Mio. $.

- Die Investitions- und Explorationsausgaben nach Standorten umfassen gegebenenfalls auch die damit verbundene regionale Greenfield-Exploration.

Tabelle 2 - Finanzieller Überblick

Quartal zum 30. September 2022 (Mio. US$) Q3 30. September 2022 30 Q2 Juni 2022 30 Q3 Sep 2021 YTD 30. September 2022 30 YTD September 2021 Einnahmen 213.9 229.4 204.6 729.0 536.1 Umsatzkosten, ohne Abschreibungen und Amortisationen (143.1) (119.9) (87.4) (377.4) (225.4) Allgemeines und Verwaltung - indirekte Steuern (2) (3.4) (3.8) (4.1) (11.7) (4.2) Allgemeines und Verwaltung - Leerkapazitätsgebühren (1) - - (16.0) - (27.4) Allgemeines und Verwaltung - Sonstiges (12.3) (14.5) (9.7) (37.9) (33.6) Fremdwährungsgewinne/(-verluste) (15.7) (16.7) (0.9) (30.5) (5.3) Sonstige Erträge/(Aufwendungen) 0.7 0.2 2.7 1.3 0.9 EBITDA (ohne Wertminderungsaufwand) 40.1 74.7 89.2 272.8 241.1 Abschreibungen und Amortisationen (46.3) (47.1) (49.9) (148.7) (126.2) Nettozinsaufwand und Finanzierungskosten (1.6) (0.7) (2.9) (5.1) (8.3) Ergebnis vor Ertragsteuern (ohne Wertminderungsaufwand) (7.8) 26.9 36.4 119.0 106.6 Ertragsteuern (Aufwand)/Ertragsvorteil 1.4 (6.3) 8.5 (23.0) (13.0) Ergebnis nach Ertragsteuern (ohne Wertminderungsaufwand) (6.4) 20.6 44.9 96.0 93.6 Abschreibung von Explorations-/Grundstücksausgaben/Investitionen (3) - (1.2) - (4.4) (1.3) Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern (6.4) 19.4 44.9 91.6 92.3 Unverwässerter Gewinn/(Verlust) je Aktie $(0.01) $0.03 $0.06 $0.13 $0.13 Gewinn/(Verlust) pro Aktie - voll verwässert $(0.01) $0.03 $0.06 $0.13 $0.13

(1) Das Unternehmen hat in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 keine Umsatzerlöse oder Umsatzkosten aus der Didipio-Mine verbucht. Allgemeine und Verwaltungskosten - Die Leerkosten spiegeln die Nicht-Produktionskosten im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft von Didipio bis zum 31. Oktober 2021 wider.

(2) Vertritt die produktionsbezogenen Steuern auf den Philippinen, insbesondere die Verbrauchssteuer, die lokale Unternehmenssteuer und die Grundsteuer.

(3) Die Investition in Sam's Creek wurde zum 30. Juni 2022 mit 1,2 Mio. $ abgeschrieben.

Tabelle 3 - Cashflow Zusammenfassung

Quartal zum 30. September 2022 (Mio. US$) Q3 30. September 2022 30 Q2 Juni 2022 30 Q3 Sep 2021 YTD 30. September 2022 30 YTD September 2021 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 45.0 79.7 69.0 268.5 152.4 Cashflow aus der Investitionstätigkeit (55.1) (63.6) (83.2) (190.6) (236.0) Cashflow aus / (verwendet) für Finanzierungstätigkeit (6.9) (57.3) 43.5 (72.9) 31.4 Freier Cash Flow (17.1) 8.8 29.3 55.0 (52.2)

Betrieb

Wie erwartet war die konsolidierte Produktion im dritten Quartal mit 104.953 Unzen Gold niedriger als im Vorquartal, wobei der Rückgang um 7 % im Vergleich zum Vorquartal hauptsächlich auf niedrigere Gehalte bei Didipio, Macraes und Haile zurückzuführen ist, was teilweise durch eine höhere Produktion bei Waihi ausgeglichen wurde. Im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum im Jahr 2021 war die Produktion im aktuellen Quartal um 33 % höher, was hauptsächlich auf die Wiederaufnahme des Betriebs bei Didipio zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat seit Jahresbeginn ("YTD") 351.283 Unzen Gold und 10.885 Tonnen Kupfer produziert, eine Steigerung der Goldproduktion um 37 % im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum 2021. Die Verbesserung spiegelt die konsistente Betriebsleistung im Jahr 2022 gegenüber dem Plan wider, auch bei Didipio, das im vorherigen Vergleichszeitraum nicht in Betrieb war.

Im dritten Quartal verzeichnete das Unternehmen AISC von $ 1.554 pro Unze bei einem Absatz von 111.390 Unzen Gold und 3.718 Tonnen Kupfer. Im gesamten letzten Jahr verzeichnete das Unternehmen AISC von $ 1.338 pro Unze bei einem Verkauf von 350.378 Unzen Gold und 11.168 Tonnen Kupfer.

Haile produzierte im dritten Quartal 36.482 Unzen Gold mit einem AISC von 1.552 $ pro Unze und Cash-Kosten von 1.175 $ pro Unze. Der Anstieg der AISC im Vergleich zum Vorquartal ist auf den erwarteten Rückgang des Abbaugehalts zurückzuführen, der zu einer geringeren Produktion in Kombination mit inflationären Kostenauswirkungen führte, insbesondere bei Reagenzien, mechanischen Teilen und Arbeit. Im gesamten vergangenen Jahr hat Haile 134.689 Unzen Gold produziert. Der Abbau in der Grube Haile, Phase 1, wurde am Ende des dritten Quartals abgeschlossen; der Abbau wird nun auf die Gebiete Mill Zone und Ledbetter, Phase 2, übertragen.

Im Laufe des Quartals veröffentlichte das United States Army Corp of Engineers ("ACOE") die ergänzende Umweltverträglichkeitserklärung ("SEIS") für Haile, woraufhin eine 30-tägige öffentliche Kommentierungsfrist angesetzt wurde, in der keine wesentlichen Kommentare eingingen. Das ACOE hat das Unternehmen davon in Kenntnis gesetzt, dass alle während der Überprüfungsfrist eingegangenen Kommentare angemessen berücksichtigt wurden und dass es bereit ist, sowohl das endgültige Entscheidungsprotokoll (Record of Decision - ROD") als auch die Genehmigung nach Abschnitt 404 des Clean Water Act (CWA") zu erteilen, sobald die vom South Carolina Department of Health and Environmental Control (DHEC") ausgestellte Wasserqualitätsbescheinigung CWA 401 in Kraft tritt.

Die DHEC hat vor kurzem bekannt gegeben, dass sie die CWA Section 401 Water Quality Certification erteilt hat, die in der ersten Novemberhälfte 2022 in Kraft treten wird, sofern kein Antrag auf Überprüfung durch die DHEC-Behörde gestellt wird. Angesichts der Einigung, die Anfang des Jahres mit den am Genehmigungsverfahren beteiligten Umweltverbänden erzielt wurde, wird kein solcher Antrag erwartet. Kurz nach der Veröffentlichung der SEIS ROD wird die DHEC ihre Entscheidung über die Genehmigung für den Minenbetrieb bekannt geben, womit das Genehmigungsverfahren für die Minenerweiterung von Haile abgeschlossen sein wird.

Im September-Quartal genehmigte die DHEC ein frühes Arbeitsprogramm, das es dem Unternehmen ermöglichte, mit der Erschließung des Hauptproduktionsportals und der Bohrung der Einlass- und Auslasslüftungsportale der unterirdischen Horseshoe-Lagerstätte zu beginnen. Bis dato hat das Unternehmen etwa 50 Meter des Gefälles erschlossen und die Arbeiten an den Lüftungsportalen schreiten gut voran. Insgesamt bedeutet dies, dass der Zugang des Unternehmens zum ersten Erz aus der Untertage-Lagerstätte Haile weiterhin planmäßig im vierten Quartal 2023 erfolgen wird.

Didipio produzierte im dritten Quartal 25.379 Unzen Gold und 3.581 Tonnen Kupfer, womit sich die Jahresproduktion auf 84.094 Unzen Gold und 10.885 Tonnen Kupfer beläuft. Das dritte Quartal war das zweite Quartal in Folge, in dem der Untertagebau seit der Wiederaufnahme des Untertagebaus im November 2021 mit voller Produktionsrate betrieben wurde. Die AISC von Didipio lagen im dritten Quartal bei 913 $ pro verkaufter Unze, während die Cash-Kosten bei 818 $ pro verkaufter Unze lagen. Der Anstieg der AISC im Vergleich zum Vorquartal ist auf eine Verringerung des abgebauten Gehalts zurückzuführen, die zu einer geringeren Metallproduktion führte, sowie auf einen niedrigeren durchschnittlich realisierten Kupferpreis, der die Einnahmen aus Nebenprodukten reduzierte, und auf inflationäre Kostenauswirkungen, insbesondere Energie.

Macraes produzierte im dritten Quartal 29.401 Unzen, was zu einer Gesamtproduktion von 103.857 Unzen Gold im letzten Jahr führte. Im Juli 2022 beeinträchtigten die monatlichen Rekordregenfälle bei Macraes den Bergbaubetrieb, was zu einem Produktionsausfall von etwa 200 Stunden führte, wodurch die Gesamtproduktivität des Bergbaus und die Erzproduktion in diesem Quartal im Vergleich zum Plan zurückgingen. Die AISC des dritten Quartals betrugen 1.924 $ pro verkaufter Unze, während die Cash-Kosten 1.298 $ pro verkaufter Unze betrugen. Der Anstieg der AISC gegenüber dem Vorquartal ist vor allem auf die witterungsbedingten Auswirkungen zurückzuführen, die zu einem niedrigeren durchschnittlichen Abbaugehalt und einer geringeren Goldproduktion und -verkäufen führten.

Waihi produzierte im dritten Quartal 13.690 Unzen und damit 28.643 Unzen Gold im gesamten letzten Jahr. Wie erwartet, wurde der Abbau im dritten Quartal in den vertrauenswürdigeren Bereichen der unterirdischen Lagerstätte Martha fortgesetzt, was zu einer verbesserten Abbruchleistung, einem Anstieg der Erztonnen und einem höheren Abbaugrad geführt hat. Die AISC des dritten Quartals betrugen 1.601 $ pro verkaufter Unze, während die Cash-Kosten 1.067 $ pro verkaufter Unze betrugen. Der Rückgang der AISC im Vergleich zum Vorquartal ist vor allem auf den Anstieg der Goldproduktion um 67 % im Vergleich zum Vorquartal zurückzuführen.

Finanzen

Der konsolidierte Umsatz des Unternehmens im dritten Quartal belief sich auf 213,9 Mio. $, ein Rückgang von 7 % im Vergleich zum Vorquartal, der hauptsächlich auf niedrigere durchschnittlich realisierte Metallpreise zurückzuführen ist. Der Jahresumsatz des Unternehmens in Höhe von 729,0 Mio. $, einschließlich des Rekordumsatzes im ersten Halbjahr in Höhe von 515,1 Mio. $, spiegelt den erfolgreichen Hochlauf von Didipio und die höhere Goldproduktion und -verkäufe in Neuseeland wider.

Im dritten Quartal sank das EBITDA im Vergleich zum Vorquartal um 46 %, was auf die geringere erwartete Produktion in Verbindung mit niedrigeren Einnahmen aufgrund der niedrigeren durchschnittlichen realisierten Metallpreise zurückzuführen ist. Seit Jahresbeginn 2022 beträgt das EBITDA 272,8 Millionen $, ein

Der Anstieg um 13 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021 ist vor allem auf die höheren Verkaufsmengen zurückzuführen, wobei die Goldpreise in beiden Zeiträumen ähnlich hoch waren.

Der bereinigte Nettogewinn nach Steuern für das dritte Quartal betrug 5,9 Millionen US-Dollar oder 0,01 US-Dollar pro Aktie bei voller Verwässerung. Der bereinigte Nettogewinn nach Steuern für das Jahr 2022 in Höhe von 118,0 Mio. US-Dollar lag deutlich über dem entsprechenden Zeitraum im Jahr 2021. Die Anpassungen vom statutarischen Nettogewinn beziehen sich in erster Linie auf nicht realisierte Wechselkursverluste in Höhe von 12,3 Mio. $ bei auf US-Dollar lautenden Schulden, die von den neuseeländischen Tochtergesellschaften gehalten werden.

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit in Höhe von 45,0 Millionen US-Dollar im dritten Quartal entsprach dem niedrigeren EBITDA. Der voll verwässerte operative Cashflow pro Aktie vor Working Capital-Bewegungen betrug im dritten Quartal 0,08 US-Dollar und liegt bei 0,42 $ YTD.

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit für das laufende Jahr belief sich auf 268,5 Mio. $ und lag damit deutlich über dem entsprechenden Zeitraum im Jahr 2021, was auf die Wiederaufnahme des Betriebs bei Didipio sowie auf den vorherigen Zeitraum zurückzuführen ist, in dem 76,7 Mio. $ an physischen Goldabrechnungen gegen Goldvorauszahlungsvereinbarungen erfolgten, die im Jahr 2021 abgeschlossen wurden.

Der freie Cashflow des Unternehmens für das Jahr 2022 beträgt 55,0 Mio. $. Zum 30. September 2022 verfügte das Unternehmen über eine sofort verfügbare Liquidität von 210,2 Mio. $, davon 130,2 Mio. $ in bar und 80 Mio. $ in nicht in Anspruch genommenen Kreditlinien. Die Nettoverschuldung, einschließlich der geleasten Anlagen, belief sich am 30. September 2022 auf 174,1 Mio. $, was einer Verringerung um 27 % im Vergleich zum 31. Dezember 2021 entspricht.

Telefonkonferenz

Die Geschäftsleitung wird am Donnerstag, den 27. Oktober 2022, um 8:00 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz / einen Webcast zur Erörterung der Ergebnisse abhalten.

Details zum Webcast:

Um sich zu registrieren, kopieren Sie bitte den Link und fügen Sie ihn in Ihren Browser ein: https://app.webinar.net/P4a1VRrVoQm

Details zur Telefonkonferenz:

Gebührenfreie Teilnehmerwahl in Nordamerika: +1 888-390-0546 Teilnehmerrufnummer in Nordamerika: +1 416-764-8688

Alle anderen Länder: + 1 778-383-7413

Falls Sie nicht an der Telefonkonferenz teilnehmen können, wird eine Aufzeichnung auf der Website des Unternehmens zur Verfügung gestellt.

Über OceanaGold

OceanaGold ist ein multinationaler Goldproduzent, der sich den höchsten technischen, ökologischen und sozialen Leistungsstandards verpflichtet hat. Wir verpflichten uns zu Spitzenleistungen in unserer Branche, indem wir nachhaltige ökologische und soziale Ergebnisse für unsere Gemeinden und starke Renditen für unsere Aktionäre erzielen. Unsere globale Explorations-, Erschließungs- und Betriebserfahrung hat eine starke Pipeline an organischen Wachstumsmöglichkeiten und ein Portfolio an etablierten Betriebsanlagen geschaffen, darunter die Haile Gold Mine in den Vereinigten Staaten von Amerika, die Didipio Mine auf den Philippinen und die Macraes und Waihi Betriebe in Neuseeland.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations:

Brian Martin, Senior Vice President, Geschäftsentwicklung & Investor Relations Tel: +1 604-763-4438

mailto:ir@oceanagold.com

Sabina Srubiski, Direktorin, Investor Relations Tel: +1 604-351-7909

mailto:ir@oceanagold.com

Medienarbeit:

Anita Kharbanda, Stellvertretende Gruppenleiterin, Kommunikation Tel: +61 420 696 937

mailto:info@oceanagold.com

http://www.oceanagold.com/ | Twitter: @OceanaGold

Sicherheitshinweis zur Veröffentlichung

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als "zukunftsorientiert" betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beziehen sich auf zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Generierung von freiem Cashflow, der Umsetzung der Geschäftsstrategie, des zukünftigen Wachstums, der zukünftigen Produktion, der geschätzten Kosten, der Betriebsergebnisse, der Geschäftsaussichten und der Möglichkeiten der OceanaGold Corporation und der zugehörigen Tochtergesellschaften wider. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Phrasen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", erwartet" oder "nicht erwartet", "wird erwartet", "plant", "schätzt" oder "beabsichtigt", oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden"), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen genannten abweichen. Dazu zählen unter anderem die Genauigkeit der Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen und der damit verbundenen Annahmen, inhärente Betriebsrisiken und jene Risikofaktoren, die im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens, der bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und auf SEDAR unter http://www.sedar.com/ unter dem Namen des Unternehmens verfügbar ist, angeführt sind. Es gibt keine Garantie, dass das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen erfüllen kann. Bei solchen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen handelt es sich lediglich um Vorhersagen; die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können aufgrund von Risiken, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist und die teilweise außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen, erheblich abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann der Leser nicht sicher sein, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen Aussagen übereinstimmen werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen keine Anlage- oder Finanzproduktberatung dar.

NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN UND NICHT ZUR VERTEILUNG AN US-NEWSWIRE-DIENSTE.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68002Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68002&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA6752221037Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.