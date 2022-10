Hamburg (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen Tagen sind die Renditen der langfristigen deutschen und der US-Staatsanleihen kräftig gefallen, berichtet Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Zehnjährige Bunds würden momentan bei 2,12% rentieren, nachdem sie am vergangenen Freitag (21.10.) in der Spitze 2,50% erreicht hätten. Die Pendants aus den USA seien von 4,30% am Freitag auf zuletzt 4,02% gefallen. ...

