Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) beendete die vergangene Handelswoche bei 134,02 Prozentpunkten, so die Börse Stuttgart.In die neue Woche sei er mit einem ordentlichen Aufschlag von über 150 Basispunkten gestartet. Die Aufwärtsbewegung habe der Euro-Bund-Future im weiteren Verlauf fortgesetzt und notiere am Donnerstagvormittag bei 138,37 Prozentpunkten. Durch den Anstieg des Euro-Bund-Futures sei die Rendite für die zehnjährige Bundesanleihe auf 2,17% gefallen. In der Vorwoche habe sie noch bei 2,35% gelegen. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe sei mit 2,14% sogar unter das Niveau der zehnjährigen Bundesanleihe gefallen. Damit sei die Zinsstrukturkurve für die Bundesanleihen invers. Auf der heutigen EZB-Ratssitzung würden die Marktteilnehmer eine Leitzinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte erwarten. (27.10.2022/alc/a/a) ...

