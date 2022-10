DJ EZB-Rat erhöht Zinsen um 75 Bp und ändert TLTRO3-Bedingungen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hat wie erwartet beschlossen, seine Leitzinsen um 75 Basispunkte anzuheben. Wie die EZB mitteilte, hat sie nach eigener Einschätzung substanzielle Fortschritte beim Entzug der geldpolitischen Stützung gemacht, rechnet aber mit weiteren Zinsanhebungen, wobei jeweils von Sitzung zu Sitzung entscheiden werden soll. Darüber hinaus sollen die Bedingungen TLTRO-Refinanzierungsgeschäfte der dritten Serie angepasst und die Verzinsung der Mindesteinlagen jener der Überschusseinlagen angeglichen werden. Die Pläne zur Wiederanlage der Tilgungsbeträge fällig gewordener Anleihen aus dem Kaufprogrammen APP und PEPP wurden nicht geändert.

Folgende Punkte beschloss der EZB-Rat:

1. Zinsen steigen um 75 Basispunkte und sollen weiter erhöht werden

Die Leitzinsen werden um 75 Basispunkte angehoben. Der Bankeinlagenzins liegt nun bei 1,50 Prozent, der Hauptrefinanzierungssatz bei 2,00 und der Spitzenrefinanzierungssatz bei 2,25 Prozent. "Mit dieser dritten großen Leitzinserhöhung in Folge hat der EZB-Rat wesentliche Fortschritte bei der Rücknahme der akkommodierenden Geldpolitik gemacht", heißt es in dem Beschluss. Der EZB-Rat gehe davon aus, dass er die Zinssätze weiter anheben werde, um die rechtzeitige Rückkehr der Inflation zu seinem mittelfristigen Inflationsziel von 2 Prozent sicherzustellen. Er werde sich bei der Festlegung des künftigen Leitzinses an den sich entwickelnden Inflations- und Konjunkturaussichten orientieren und dabei von Sitzung zu Sitzung entscheiden.

2. Verzinsung der Mindestreserve

Die von den Banken bei der EZB zu haltenden Mindestreserven sollen künftig wie Überschusseinlagen zum Einlagensatz verzinst werden.

3. Verzinsung von TLTRO3

Der Rat beschloss, die für TLTRO3 geltenden Zinssätze ab dem 23. November 2022 anzupassen und den Banken zusätzliche freiwillige vorzeitige Rückzahlungstermine anzubieten. Laut der Mitteilung soll ab 23. November bis zum Fälligkeitsdatum oder dem Tag der vorzeitigen Rückzahlung der jeweiligen ausstehenden TLTRO3-Operation deren Zinssatz "an den Durchschnitt der geltenden EZB-Leitzinsen in diesem Zeitraum gekoppelt" werden.

Angesichts des unerwarteten und außergewöhnlichen Anstiegs der Inflation müsse "dieses Instrument" neu kalibriert werden, um sicherzustellen, dass es mit dem umfassenderen geldpolitischen Normalisierungsprozess in Einklang stehe und die Übertragung von Leitzinserhöhungen auf die Kreditkonditionen der Banken verstärke, heißt es zur Begründung.

4. Wiederanlage von Tilgungsbeträgen von APP-Anleihen

Die Tilgungsbeträge der im Rahmen des APP erworbenen Wertpapiere sollen weiterhin bei Fälligkeit für längere Zeit über den Zeitpunkt hinaus voll wieder angelegt werden, zu dem die Leitzinsen erstmals erhöht wurden. Dies soll in jedem Fall so lange wie erforderlich geschehen, um reichliche Liquidität zu gewährleisten und einen angemessenen geldpolitischen Kurs aufrechtzuerhalten.

5. Wiederanlage von Tilgungsbeträgen von PEPP-Anleihen

Die Tilgungsbeträge der im Rahmen des PEPP-Programms erworbenen Wertpapiere sollen mindestens bis Ende 2024 wieder angelegt werden. Das zukünftige Auslaufen des PEPP-Portfolios wird in jedem Fall so gesteuert, dass eine Beeinträchtigung des angemessenen geldpolitischen Kurses vermieden wird. Die Tilgungsbeträge werden zudem flexibel wieder angelegt, um pandemiebedingten Risiken für den geldpolitischen Transmissionsmechanismus entgegenzuwirken.

6. TPI

Der EZB-Rat ist bereit, alle seine Instrumente im Rahmen seines Mandats anzupassen, um sicherzustellen, dass sich die Inflation mittelfristig bei seinem Zielwert von 2 Prozent stabilisiert. Das Instrument zur Absicherung der Transmission (TPI - Transmission Protection Instrument) steht zur Verfügung, um ungerechtfertigten, ungeordneten Marktdynamiken entgegenzuwirken, die eine ernsthafte Bedrohung für die Transmission der Geldpolitik im Euroraum darstellen. Dies ermöglicht dem EZB-Rat eine effektivere Erfüllung seines Preisstabilitätsmandats.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird die Beschlüsse in einer gegen 14.45 Uhr beginnenden Pressekonferenz erläutern.

