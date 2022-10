Frankfurt am Main (ots) -Bundestags-Vizepräsidentin Özoguz präsentierte das Buch in Anwesenheit von OB Schulze - Ministerpräsident Kretschmer meldete sich per VideobotschaftDer Internationale Bund (IB) hat am 27. Oktober in Chemnitz den dritten Band seiner Reihe über die Geschichte des Trägers der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit vorgestellt. Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Aydan Özoguz, Mitglied des IB, präsentierte heute das neu erschienene Buch im Carlowitz Congress Center vor geladenen Gästen, Medien und Oberbürgermeister Sven Schulze. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer wandte sich per Videobotschaft an die Anwesenden.Das Buch trägt den Titel "Brücken bauen, Menschen stärken - Der Internationale Bund in der deutsch-deutschen Bildungs- und Sozialgeschichte" und ist die Fortsetzung der beiden Bände "Gründungsgeschichte des Internationalen Bundes" und "Von Altlasten und Neuanfängen". Die Neuerscheinung umfasst die 70er- und 80er-Jahre in der Bundesrepublik, den Aufbau des IB in den damals neuen Bundesländern nach der Wiedervereinigung im Jahr 1990 bis zum 70. Geburtstag des IB im Jahr 2019. Zu Wort kommen mehr als 30 Autoren*Autorinnen mit fachwissenschaftlichen Beiträgen, Praxisberichten sowie Zeitzeugenerfahrungen und Analysen. Viele der Autoren*Autorinnen berichten von eigenen Erlebnissen aus ihrer Zeit beim IB und wie sie den Wechsel der Systeme bewältigt und gestaltet haben. Herausgeberin aller drei Bände ist die Sozialwissenschaftlerin und ehemalige IB-Mitarbeiterin Marion Reinhardt.Details zur Geschichts-Trilogie des IB sind auf der Website des Wochenschau-Verlags zu finden. (https://www.wochenschau-verlag.de/Bruecken-bauen-Menschen-staerken/41475-Print-41476-PDF) Dort lassen sich zudem kostenlose Rezensions-Exemplare anfordern.Der aktuelle Band zeige, dass der IB politisch im Dienste der Menschen aktiv, eine leistungsfähige Organisation mit jahrzehntelanger Erfahrung ist, so Aydan Özoguz heute in Chemnitz. "Dankenswerterweise wird in diesem Buch die Geschichte nicht nur aus westdeutscher Sicht beleuchtet", lobte die Bundestags-Vizepräsidentin.In Chemnitz sitzt die Geschäftsführung der IB Mitte gGmbH, einer der sieben Organisationseinheiten des Internationalen Bundes, die gemeinsam ganz Deutschland abdecken. Mit ihren rund 1.000 Mitarbeitenden in Sachsen (2.200 in ganz Mitteldeutschland) verfolgt die gemeinnützige Gesellschaft unter dem IB-Motto "Menschsein stärken" das Ziel, den Klienten*Klientinnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. "Der IB ist eine Gemeinschaft, die trägt", fasste die IB-Präsidentin Petra Merkel zum Schluss der Buchpräsentation zusammen. "Dieses Buch dokumentiert die Geschichte von Ost und West auf Augenhöhe. Ich würde mich freuen, wenn es bundesweit Beachtung findet und zeigt, dass der IB dazu beigetragen hat, die deutsche Einigung in seinen Geschäftsfeldern voranzutreiben", so Petra Merkel.Pressekontakt:Internationaler BundDirk Altbürger (Pressesprecher)Tel. 0171 5124323dirk.altbuerger@ib.dewww.ib.deOriginal-Content von: Internationaler Bund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43905/5355688