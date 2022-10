Ingolstadt/Spelle (ots) -Organic Garden holt sich einen starken Partner ins Boot: Der emsländische Nutzfahrzeug- und Landtechnikhersteller KRONE steigt als Investor in das Ingolstädter Food-Tech Start-up ein.Tradition und Vision im zukunftsweisenden ZusammenspielOrganic Garden steht seit der Gründung 2019 für die ganzheitliche Betrachtung des Themas Ernährung: Gesund für Natur und Mensch muss es sein - und dem Verbraucher einfach köstlich schmecken. Zum umfassenden Konzept gehören deshalb nicht nur ein Food Lab oder die Produktion und der Vertrieb von Speisen, eigenen Produkten und Getränken in den Organic Garden Eateries oder im Onlineshop. Auch im Bereich Schulcatering und Großverpflegung steht das mit mittlerweile 26 Millionen Euro bewertete Unternehmen für die gesündere Alternative.Zukünftig soll ein Großteil der verwendeten Lebensmittel auf eigenen High-Tech-Farmen wachsen, die dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft folgen. Um diesen nachhaltigen Ansatz zu fördern und die Idee der ressourcenschonenden Lebensmittelerzeugung in der Ernährungs- und Landwirtschaftsbranche weiter zu platzieren, haben sich KRONE und Organic Garden auf eine Zusammenarbeit geeinigt, die das Familienunternehmen mit einem strategischen Investment untermauert: Mit neuen innovativen Vermarktungsperspektiven regionaler landwirtschaftlicher Produkte, so dass der Landwirt von dieser Art der Lebensmittelherstellung einen ökologischen wie ökonomischen Nutzen hat.Nachhaltige Ernährung der ZukunftMit dem siebenstelligen Investment setzt KRONE ein Zeichen für neue Denkansätze und Handlungsfelder der Ernährungsbranche mit ihren vielfältigen Erzeugern. Organic Garden CEO Martin Wild bringt es auf den Punkt: "Unser beider Ziel ist es, die Welt der Ernährung als Lebensader für jetzige und kommende Generationen zu gestalten - zukunftsfähig und mit einer im wahrsten Sinne des Wortes "gesunden Mischung aus Tradition und Innovation". Die Ingolstädter Ernährungspioniere können nun im Rahmen der strategischen Partnerschaft auf die unterschiedlichsten Kompetenzen und Netzwerke der KRONE Gruppe in der Landwirtschaft sowie der Logistik zurückgreifen.Pionier trifft auf PionierDie KRONE Gruppe und Organic Garden eint der Antrieb, die Zukunft der Ernährung mitzugestalten und den respektvollen Umgang mit Ressourcen in den Mittelpunkt zu stellen. Starkes Fundament des gemeinsamen Weges stellt dabei ein ähnlicher Wertekompass dar: Die Verantwortung gegenüber der Gesundheit von Mensch und Natur sind fest im Unternehmensleitbild beider Unternehmen verankert."Mit unserem Engagement möchten wir die Weichen für die Ernährung von morgen stellen. Organic Garden geht dieses Thema durchdacht an und nimmt dabei eine zukunftsweisende Vorreiterrolle ein", sagt Bernard Krone, Aufsichtsratsvorsitzender der KRONE Gruppe. "Die sich verändernden Ernährungsgewohnheiten der Menschheit führen dazu, dass auch unsere Branche wirtschaftlich weiterdenken wird und muss. Wir möchten die Wertigkeit der Landwirte wieder in den Vordergrund stellen und ihnen neue, zukunftsfähige Geschäftsfelder anbieten."Auch Dr. David Frink, CEO der KRONE Gruppe freut sich über die Zusammenarbeit: "Hinter Organic Garden stecken nicht nur Visionäre, sondern ein umsetzungsstarkes Gründerteam, das genau die Kompetenzen aus verschiedenen Branchen mitbringt, die es braucht, um ein derart großes Vorhaben zu realisieren."Für Martin Wild und seine Kollegen Martin Seitle, Johannes Blei und Holger Stromberg hat der Einstieg der KRONE Gruppe eine große Bedeutung. "Dass es uns als junges Unternehmen gelungen ist, das Vertrauen eines strategischen Investors in uns und unsere Vision zu gewinnen, motiviert uns enorm.", sagt CEO Martin Wild und führt fort: "Wir sind mit diesem Meilenstein weiter auf dem richtigen Weg. Mit gebündelten Kräften schaffen wir genau die Veränderung, die den Unterschied machen wird."Über KRONEDie familiengeführte KRONE Gruppe ist einer der größten Hersteller von Nutzfahrzeugen und Landtechnik. In den Kernfeldern der heutigen Megatrends agiert das Unternehmen in vielen Themenbereichen wie Transport, Mobilität und Landwirtschaft als Schrittmacher der Branchen. Kundenorientierte, hochmoderne Hardware- und Softwarelösungen treiben den Erfolg der global verteilten Kunden kontinuierlich voran. Die KRONE Gruppe gilt speziell in der Landwirtschaft als Innovationsführer im Bereich der Futtererntetechnik und produziert richtungsweisende Landtechnik für die ganze Welt. Mehr als 25.000 Maschinen jährlich, vom Mähwerk bis zum Feldhäcksler. Der KRONE Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2021/2022 einen Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro und beschäftigt derzeit mehr als 5.700 Mitarbeitende. Mehr Informationen unter www.krone-group.de.Über Organic GardenDie 2019 gegründete Organic Garden AG denkt den Begriff "menschen- und planetengesunde Ernährung" von Anfang bis Ende: mit naturgesunder Landwirtschaft, nachverfolgbaren Prozessen, kurzen Transportwegen und der ganzheitlichen Verwertung von Lebensmitteln. Von der (bald) eigenen Farm bis auf den Teller der Konsumenten und von der Wurzel bis zum Blatt. Dafür kennen und kontrollieren die Ernährungspioniere aus Ingolstadt die gesamte Wertschöpfungskette. Für den Konsumenten aber soll Organic Garden vor allem eins: richtig gut schmecken. Die Rezepte der Speisen und Gerichte stammen deshalb allesamt aus der Feder des Culinary Teams rund um den Ausnahmekoch und Ernährungsexperten Holger Stromberg. 