Manchester, England (ots/PRNewswire) -ACE Money Transfer, ein führender Anbieter von internationalen Geldüberweisungsdiensten mit Sitz im Vereinigten Königreich und die Bank AL Habib, eines der größten Bankennetzwerke in Pakistan, haben im Einklang mit der Pakistan Remittance Initiative (PRI) ihre Bemühungen verstärkt, legale Kanäle für Überweisungen zu ermöglichen, indem sie kostenlose, einfache, schnellere und sicherere Überweisungen anbieten.Eine Sensibilisierungskampagne, die 950 Busse, 100 Plakate am Straßenrand und 25 U-Bahnstationen in gesamten Vereinigten Königreich umfasst, ist im Gange, um Expats über die Nachteile des nachbörslichen Handels zu informieren, der zu riskanten und undokumentierten Überweisungen führt.Herr Rashid Ashraf, CEO von ACE Money Transfer, sagte: "Expats, die Überweisungen senden, berücksichtigen viele Faktoren, aber Überweisungsgebühren, Wechselkurse, Geschwindigkeit und Sicherheit sind einige der wichtigsten Anliegen. Mit dem riesigen Netzwerk der Bank AL Habib und unserer hochmodernen Technologie können wir sie alle ansprechen und ein Erlebnis bieten, das unsere Kunden lieben."Herr Aun Ali, Group Head - Business of Bank AL Habib, kommentierte: "Dieser Zusammenschluss wird beiden Organisationen helfen, pakistanischen Expats sofortige und sichere Transaktionen zu ermöglichen. Die Bank AL Habib spielt weiterhin eine wichtige Rolle bei der Weiterleitung von Überweisungen über offizielle Kanäle und bei der Bereitstellung ihrer Dienstleistungen in Zusammenarbeit mit ACE Money Transfer.INFORMATIONEN ZU ACE MONEY TRANSFERACE Money Transfer (eingetragener Name "Aftab Currency Exchange Limited") ist ein wachsender Anbieter von Überweisungsdienstleistungen mit Sitz in Manchester, Vereinigtes Königreich. Das Unternehmen bietet mit einem umfangreichen Netzwerk von mehr als 375.000 Standorten in mehr als 100 Ländern weltweit, makellose Online-Geldüberweisungsdienste für Millionen von Expats.INFORMATIONEN ZUR BANK AL HABIBDie Dawood Habib Group, die die Bank AL Habib Limited sponsert, hat eine lange Erfolgsbilanz im Bankwesen, die bis in die 1920er Jahre zurückreicht. Die Gruppe gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Habib Bank Limited und spielte eine wichtige Rolle bei der Erfüllung der Finanz- und Bankbedürfnisse Pakistans. Im Januar 1974 wurde sie zusammen mit anderen Banken in Pakistan verstaatlicht.Die Bank AL Habib wurde im Oktober 1991 als Aktiengesellschaft gegründet und nahm 1992 den Bankbetrieb auf. Heute ist sie eine der führenden Banken in Pakistan, die für ihren hochwertigen Kundenservice bekannt ist. Die Bank verfügt über ein starkes Netzwerk von mehr als 1.050 Niederlassungen und Zweigstellen in 433 Städten im ganzen Land, einschließlich Großhandelsniederlassungen in Bahrain und Malaysia sowie Repräsentanzen in China, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei und Kenia.Medienkontakt:marketing@acemoneytransfer.com+44 161 3936 999