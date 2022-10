Positive Wirtschaftsdaten treiben am Donnerstag den Dow Jones weiter in die Höhe. Der US-Leitindex zieht um ein Prozent an und baut sein Plus seit Monatsbeginn damit aus. Offiziellen Stellen zufolge ist die Wirtschaftsleistung in den USA im dritten Quartal stärker gewachsen als erwartet. Zusätzliche Unterstützung bezieht der Handel aus positiven Q3-Zahlen, unter anderem von McDonald's. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

