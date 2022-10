NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Credit Suisse nach der Ankündigung eines umfassenden Umbaus auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,40 Franken belassen. Der Verlust im dritten Quartal und die geplante Kapitalerhöhung seien höher als erwartet, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die weiter nachlassende Geschäftsdynamik sei Grund zur Sorge, wenngleich sie nicht sonderlich überraschend komme. Angesichts der Unsicherheiten rund um den Umbau der Schweizer Bank gebe es besser Anlagemöglichkeiten im Sektor./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2022 / 03:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2022 / 03:13 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012138530

