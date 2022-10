Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung hat der serbischen Addiko Bank ein Darlehen in Höhe von 40 Mio. Euro zur Weiterleitung an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gewährt. Die Mittel werden zur Ausweitung der Kreditvergabe an KMU beitragen, einschließlich Unternehmen, die in den serbischen Regionen außerhalb der Hauptstadt tätig sind, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Darlehen soll auch neue KMU-Kunden anziehen, da die Addiko Bank über ihr regionales Filialnetz erfolgreich eine auf KMU ausgerichtete Strategie umsetzt. Addiko Bank Beograd ist eine Einheit der in Österreich ansässigen Addiko Bank.

