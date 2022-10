Der Krypto-Mining-Firma Core Scientific, einem der größten Bitcoin-Miner der Welt, droht die Insolvenz. Bereits zum Jahresende könnte das Geld ausgehen. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Der Kurs der Aktie bricht daraufhin zum Handelsstart an der Wall Street um rund 70 Prozent ein.Schuld an der Misere seien die anhaltenden Kursverluste des Bitcoins, steigende Energiekosten und wachsender Konkurrenzdruck, die sich negativ auf die operative Performance ...

