TotalEnergies wertberichtigt Russland-Geschäft um 3,1 Mrd USD

Von Jenny Strasburg

PARIS (Dow Jones)--Der französische Ölkonzern TotalEnergies SE hat eine neue Wertberichtigung von 3,1 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit seinen russischen Vermögenswerten verbucht. Damit belaufen sich seine russlandbezogenen Wertminderungen in diesem Jahr auf insgesamt fast 11 Milliarden Dollar. Das in Paris ansässige Unternehmen hatte sich ursprünglich trotzig über die Aufrechterhaltung von Geschäftsbeziehungen in Russland geäußert, im Gegensatz zu Konkurrenten wie BP, Shell und Exxon Mobil, die nach Moskaus Einmarsch in die Ukraine im Februar schnell ihren Rückzug planten.

Während viele absprangen, verteidigte TotalEnergies anfangs seine Entscheidung, an großen Investitionen in russische Öl- und Gasfelder festzuhalten, und schloss sich damit anderen französischen Unternehmen an, die sich nur langsam zurückzogen. In jüngster Zeit hat TotalEnergies erklärt, dass seine Strategie darin besteht, seine Aktivitäten in Russland, die nicht direkt zur Sicherheit der Energieversorgung in Europa beitragen, schrittweise einzustellen, ohne jedoch alle Verbindungen zu Russland zu kappen. Der Vorstandsvorsitzende Patrick Pouyanné wiederholte letzten Monat, dass das Unternehmen an den bestehenden Erdgasverträgen in Russland festhalten werde, solange die Aktivitäten nicht gegen die europäischen Sanktionen verstoßen.

TotalEnergies meldete am Donnerstag für das dritte Quartal einen bereinigten Nettogewinn von 9,9 Milliarden Dollar, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum. Damit setzte sich die Serie von Rekordgewinnen des Unternehmens fort, das wie andere große Energieerzeuger im In- und Ausland wegen dieser Gewinne politisch unter Beschuss geraten ist.

October 27, 2022 10:01 ET (14:01 GMT)

