FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LAKE WINN RESOURCES CORP. EE1A CA5113051042
AB/FROM ONWARDS 27.10.2022 16:45 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LAKE WINN RESOURCES CORP. EE1A CA5113051042
AB/FROM ONWARDS 27.10.2022 16:45 CET
LAKE WINN RESOURCES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de