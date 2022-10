Laut ISG/EuroCloud-Native-Studie setzen 92 Prozent der deutschen IT-Entscheider auf die Cloud wegen der damit verbundenen Kosteneinsparungen

Mehr als ein Viertel der von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem führenden globalen Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, befragten deutschen IT-Entscheider sagen, dass ihre Unternehmen in der Public Cloud Anwendungen entwickelt haben und diese auch dort ausführen. Dies entspricht einer Steigerung von fünf Prozentpunkten gegenüber 2021.

Im Rahmen der im September für EuroCloud Native (ECN), der Cloud-Native-Initiative des Branchenverbands EuroCloud Deutschland, durchgeführten Umfrage wurden 200 deutsche IT-Entscheider über ihre aktuelle und geplante Nutzung von Cloud-Native-Technologien befragt. Die Studie kam unter anderem zu dem Ergebnis, dass 27 Prozent der Befragten Anwendungen in der Public Cloud ausführen, eine Steigerung gegenüber 22 Prozent im Jahr 2021, während 92 Prozent der Befragten Kosteneinsparungen erzielen möchten. Ungeachtet dessen ist der Spielraum von Cloud-Transformationsprojekten durch die Ungewissheit in der Wirtschaft und den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften begrenzt.

"Die Umfrageergebnisse zeigen deutlich, dass deutsche Unternehmen zunehmend bereit sind, zu cloud-nativen Anwendungen überzugehen, insbesondere mittelständische Unternehmen", so der Leiter der Studie, Heiko Henkes, Director und Principal Analyst bei ISG Research. "Vor dem Hintergrund der zunehmenden Inflation sehen neun von zehn Befragten cloud-native Lösungen als wichtiges Mittel zur Reduzierung ihrer IT-Betriebskosten."

Unternehmen setzen darüber hinaus auf Cloud-Native-Technologien um die Kapazitätszuteilung zu automatisieren und die Wiederherstellung sowie Neustarts von cloud-nativen Lösungen zu beschleunigen, fügt Henkes hinzu. Ferner fördere die Abnahme der regulatorischen Bedenken gegenüber Cloud-Lösungen im deutschen Mittelstand die Annahme von cloud-nativen Ansätzen.

Fachkräftemangel und Inflation führen zu Vorsicht in Unternehmensplänen

Die Ergebnisse der Umfrage im Jahr 2022 deuten darauf hin, dass die wirtschaftliche Ungewissheit und der angespannte Arbeitsmarkt einen echten Paradigmenwechsel bei der Entwicklung, dem Einsatz und dem Betrieb von cloud-nativen Lösungen verzögern und dazu führen, dass sich Unternehmen auf kleinere, kurzfristige Projekte konzentrieren.

Für 48 Prozent der Befragten ist der Mangel an qualifiziertem Personal ein wichtiger Faktor in ihren strategischen Entscheidungen über Investitionen in die Cloud eine Steigerung von 11 Prozentpunkten gegenüber 2021, während 37 Prozent der Befragten den Fachkräftemangel als Hindernis für die Implementierung ihrer Roadmap bezeichneten. Gleichermaßen müssen IT-Abteilungen angesichts einer zunehmenden Mitarbeiterfluktuation fortlaufend neue Mitarbeiter einarbeiten und sind daher auf kleinere, überschaubarere Projekte limitiert.

"Im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld wählen selbst risikoaffinere Unternehmen einen eher vorsichtigen Ansatz und konzentrieren ihre Cloud-Native-Budgets auf kleinere Entwicklungsprojekte, die sich kurzfristig rechnen", sagt Felix Höger, Mitglied des Vorstands von EuroCloud Deutschland.

41 Prozent der Befragten gaben an, dass ihre Entwicklungsprojekte im Bereich Software-Engineering hauptsächlich auf Applikationsanpassungen (Refactoring) ausgerichtet sind. Im Gegensatz dazu steht nur bei einem Viertel der Befragten die Entwicklung neuer Lösungen (Rewriting) was noch stärker von hoch qualifizierten Arbeitskräften abhängt auf dem Strategieplan für die Cloud.

Kostenreduktion bietet Chancen für spezialisierte Service-Provider

Der Fokus von Unternehmen auf Kostenreduktion bietet Marktchancen für spezialisierte Cloud-Native-Service-Provider.

"Unternehmen sind besonders an solchen Providern interessiert, die Fachwissen, Implementierung und niedrigere IT-Kosten bieten können", sagt Dr. Nils Kaufmann, Chef von EuroCloud Native. "Für 92 Prozent der Teilnehmer aus der diesjährigen Umfrage sind Kostenersparnisse das Hauptziel, gefolgt von automatisierter Skalierung, die von 88 Prozent der Befragten als Hauptfaktor genannt wurde, während die rasche Wiederherstellung von Cloud-Services für 87 Prozent der Umfrageteilnehmer ein wichtiges Ziel ist."

Hinweis an Redakteure: ISG und ECN präsentierten die vollständigen Ergebnisse der Umfrage heute um 10:30 Uhr MEZ in einer virtuellen Pressekonferenz auf dem ECN Summit. Die Konferenz fand auf Deutsch statt. Weitere Informationen zur Umfrage ISG Pulse Check Cloud Native 2022 finden Sie hier.

