Die Aktien von RWE sind am Widerstand bei 39 Euro und am 50er-EMA bei 39,17 Euro nach unten abgeprallt und haben einen Rücklauf gestartet. Aktuell zeigen sich die Aktien mit einer weiteren bärischen Tageskerze direkt am 10er-EMA. Kommt es hier zu einem Kursrückgang unter den 10er-EMA, würde ein weiteres Short-Signal generiert werden. Die Short-Position wurde im Bereich von 39 Euro eröffnet und ist bisher gut im Rennen. Kommt es auch zu einem Kursrutsch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...