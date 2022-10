Moderna - Aufwärtsdruck in Seitwärtsphase

Ingmar Königshofen,

boerse-daily.de

Das Wertpapier des US-Impfstoffherstellers Moderna zeigt sich seit einigen Tagen ausgehend von einem äußerst markanten Unterstützungsbereich der letzten Jahre wieder stärker nachgefragt und profitiert kurzzeitig von der Gunst der Anleger. Als treibender Faktor gilt dabei die Ausweitung der Impfstoffpalette auf das äußerst gefährliche Ebola-Virus

Von den Höchstständen und der Euphorie aus Sommer letzten Jahres hat sich das Wertpapier von Moderna sichtlich entfernt, den Höhepunkt markierte die Aktie bei 497,49 US-Dollar im August 2021. Allerdings hat sich das Papier im Bereich der Horizontalunterstützung um 122,00 US-Dollar der letzten Monate wieder fangen können und tendiert dort begrenzt durch einen Horizontalwiderstand um 200,00 US-Dollar grob seitwärts. Nachdem Moderna das letzte Mal Anfang dieses Monats den unteren Support getestet hatte, konnte eine Aufwärtsbewegung initiiert werden und weckt Hoffnungen auf eine temporäre Ausdehnung dieser.

In der Warteschleife

Solange die Seitwärtsbewegung zwischen 122,00 und grob 200,00 US-Dollar weiterverfolgt wird, bleibt der Wert als neutral zu bewerten. Allerdings könnten die ständigen Trendwechsel innerhalb dieser Seitwärtsphase durchaus für ein kurzzeitiges Investment genutzt werden, in diesem Fall auf der Long-Seite mit Zielen am EMA 200 um 161,25 und darüber rund 180,00 US-Dollar. Hierfür werden weiter unten entsprechende Scheine vorgestellt. Eine Abwärtsvariante käme dagegen unterhalb des Supports der letzten Jahre von 122,00 US-Dollar ins Spiel, Abschläge auf 102,66 US-Dollar kämen dann nicht überraschend. Eine überschießende Welle könnte sogar an 94,11 US-Dollar abwärts reichen. Auch hierfür sind zwei passende Scheine hinterlegt.

Widerstände: 147,68 / 150,75 / 154,10 / 157,00 / 160,06 / 161,25 US-Dollar

Unterstützungen: 140,80 / 135,00 / 132,50 / 130,30 / 126,72 / 122,00 US-Dollar

Moderna in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 14.10.2021 - 26.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US60770K1079

Moderna in US-Dollar im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 10.12.2018 - 26.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US60770K1079

Open End Turbo Bull Optionsschein auf Moderna für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Hebel Letzter Bewertungstag Moderna HB3P00 3,10 113,62773 4,49 Open End Moderna HC17D5 1,97 125,024461 6,95 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.10.2022; 16:40 Uhr

Open End Turbo Bear Optionsschein auf Moderna für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Hebel Letzter Bewertungstag Moderna HB9UPX 2,86 171,725901 5,34 Open End Moderna HB9Q95 1,51 157,710669 10,97 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.10.2022; 16:42 Uhr

Weitere Produkte auf Moderna und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Moderna - Aufwärtsdruck in Seitwärtsphase erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).