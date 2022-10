Shell mit Rekord-Quartal - Außerdem: PayPal in der Analyse - erfolgreiche Trendwende?

Werbung



Der Mineral-Öl- und Erdgas-Konzern erzielte mit 9,454 Milliarden US-Dollar im vergangenen Quartal das zweitbeste Ergebnis im Laufe der Firmengeschichte. Grund dafür sind die anhaltend festen Öl- und Gaspreise. Hiervon sollen nun die Anteilseigner profitieren, denn Shell möchte eigene Aktien zurückkaufen und die Dividende erhöhen.



Der Energieriese kündigte am Donnerstag, den 27. Oktober an, eigene Aktien in Höhe von vier Milliarden Dollar zurückzukaufen. Insgesamt konnten in 2022 somit über 18,5 Milliarden USD in Form von eigenen Unternehmensanteilen erworben werden. Das diesjährige Ergebnis fiel im Verhältnis zum Vorjahresquartal doppelt so hoch aus, aber liegt gegenüber dem vorangegangenen Quartal allerdings deutlich zurück, denn dieses fiel in Höhe von 11,5 Milliarden USD aus. Darüber hinaus dürfen sich Anleger besonders über die Anhebung der Dividende um 15 Prozent erfreuen. Nach diesen Schlagzeilen reagierte auch die Aktie mit einem deutlichen Kurssprung von über 4 Prozent.





