Ein gemischtes Bild ergibt sich am Donnerstag einmal mehr an der Wall Street. Während der Leitindex Dow Jones angetrieben von starken Quartalsberichten die Rally mit einem Plus von mehr als einem Prozent fortsetzt, steht der Nasdaq 100 wie am Vortag unter Druck und verliert knapp ein Prozent. Das erneute Meta-Desaster drückt hier massiv auf die Kurse.Im Dow Jones haben am Donnerstag McDonald's, Caterpillar und Merck & Co mit starken Zahlen überzeugt. Zudem gibt es Rückenwind durch Wirtschaftsdaten. ...

