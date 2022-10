Baltimore (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat heute erneut die Zinssätze erhöht, so Sandra Holdsworth, Head of Rates bei Aegon Asset Management zur heutigen EZB-Sitzung.Der Reposatz liege nun bei 2,0 % und der Einlagensatz bei 1,50% - so hoch wie seit der Zeit vor der Finanzkrise 2008 nicht mehr. Die Inflation im Euroraum sei nach wie vor sehr hoch und die heutige Zinserhöhung werde wahrscheinlich nicht die letzte sein, obwohl die EZB davon ausgehe, dass sich das Wirtschaftswachstum über den Winter abschwächen werde. Die unmittelbare Marktreaktion auf die Zinserhöhung sei gering gewesen, da bereits viele Abschläge vorgenommen worden seien. (27.10.2022/alc/a/a) ...

