Tagesausblick für 28.10.: DAX schaltet einen Gang zurück. Ölpreis steigt!

Aufatmen nach dem EZB-Zinsentscheid und den Zahlen zum US-BIP in Q3. Wie erwartet, wurde der Leitzins für den Euroraum um 75 Prozentpunkte angehoben. Eine positive Überraschung waren hingegen die US-Wirtschaftsdaten. So stieg das preisbereinigte BIP in den USA im dritten Quartal einer ersten Schätzungen zufolge gegenüber dem Vorquartal annualisiert um 2,6 Prozent. Erwartet wurden 2,3 Prozent. Nach einem verhaltenen Auftakt drehten die Aktienbarometer DAX und EuroStoxx50 nach Bekanntgabe der Daten nach oben und schlossen sogar leicht im Plus bei 13.210 beziehungsweise 3.610 Punkten.

Unbeeindruckt von der Zinsentscheidung legten die Notierungen langfristiger Staatsanleihen heute mehrheitlich leicht zu. Die Renditen 10jähriger Papiere setzten den Abwärtstrend somit fort. Die Edelmetalle konnten von dieser Entspannung hingegen kaum profitieren. Anders als bei Gold und Silber machte der Ölpreis einen deutlichen Sprung nach oben. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude stieg nach den robusten US-BIP-Zahlen über die Marke 97 USD.

Unternehmen im Fokus

Aixtron hat nach guten Zahlen den Ausblick angehoben. Dennoch musste die Aktie einen ordentlichen Dämpfer hinnehmen. Ein Tag nach Bekanntgabe der Zahlen sprang die Aktie der Deutschen Bank über fünf Prozent nach oben und erreichte bei EUR 9,90 die 200-Tage-Durchschnittslinie. Nach guten Zahlen gewann die Aktie von Deutsche Lufthansa heute sichtlich an Höhe und erreichte bei EUR 6,90 eine wichtige Widerstandsmarke. HelloFresh konnte zwar den Umsatz in Q3 steigern. Aufgrund gestiegener Kosten gab der operative Gewinn jedoch deutlich nach. Statt eines neuen Monatshoch nahm die Aktie Kurs auf die Unterstützung bei EUR 20. Der Industriegasehersteller Linde lieferte solide Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal. Die Aktie schloss allerdings kaum verändert. Nach einem Gewinneinbruch in Q3 brach die Aktie von Meta Platforms zweistellig ein.

Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten heute der Global Green Technologies Index, der Solactive Blockchain & Crypto Technologies Index sowie der ESG Global Anti Plastic Index.

Morgen melden unter anderem Abbvie, Airbus, AirFrance KLM, ExxonMobil, Fuchs Petrolub, Holcim, Porsche AG, Sanofi, Siltronic, Swiss Re, Traton und Volkswagen Geschäftszahlen für das zurückliegende Quartal.

Wichtige Termine

Frankreich: Konsumausgaben, September

Frankreich: BIP Q3, erste Schätzung

Frankreich: Verbraucherpreise, Oktober, vorläufig

Deutschland: BIP, Q3, Schnellmeldung

Eurozone: Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbraucher-Vertrauen, Oktober, endgültig

Deutschland: Vorläufiger Verbraucherpreisindex, Oktober

USA: Persönliche Einkommen und Konsum, September

USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Oktober, endgültig

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 13.260/13.440/13.700/13.920 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.100/12.300/12.540/12.650/12.930/13.170 Punkte

Am Vormittag hielten sich viele Investoren noch zurück und so sackte der DAX kurzzeitig auf 13.060 Punkte. Nach der EZB-Entscheidung und den US-BP-Zahlen drehte der Index jedoch nach oben und klopfte bei 13.260 Punkten bereits an die seit Anfang Januar 2022 gebildete Abwärtstrendlinie. Gelingt dre Ausbruch über das Lever besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis 13.440 Punkte. Angesichts der zuletzt starken Performance würden Rücksetzer bis 12.930 Punkte das bullishe Bild zunächst nicht trüben.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 24.08.2021 - 27.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 28.10.2014- 27.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

