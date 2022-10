Der Meta-Schock sitzt bei vielen Tech-Aktien am Donnerstag tief. Doch es gibt auch gute Nachrichten aus der Branche. So hat der E-Commerce-Konzern Shopify mit seinen Zahlen überzeugt und deutlich weniger Verlust gemacht als befürchtet. Die Aktie springt an der Wall Street um rund 20 Prozent nach oben.Im dritten Quartal hat Shopify den Umsatz zum Vorjahr um 22 Prozent auf 1,37 Milliarden Dollar gesteigert, erwartet wurden 1,33 Milliarden. Wichtig aber vor allem: Es stand lediglich ein bereinigter ...

