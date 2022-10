Erfolgreicher Start ins Geschäftsjahr mit einem Kernumsatzwachstum von +5,5 % bei konstanten Wechselkursen (Constant Exchange Rate, CER) im ersten Halbjahr Ausgewiesenes Umsatzwachstum +10,1 %

Wachstum des Kernbetriebsgewinns von +14,5 bei konstanten Wechselkursen; Kernbetriebsgewinnmarge von 31,7

Das Wachstum des ausgewiesenen Betriebsergebnisses ist durch einen einmaligen Gewinn aus dem Verkauf des Diabetes-Portfolios in Japan im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 und durch Währungseffekte beeinflusst

Aktualisierung der Prognose für den Spitzenumsatz von ENTYVIO auf 7,5 bis 9,0 Mrd. USD

Nettoverschuldung/Bereinigtes EBITDA verbessert sich um den Faktor 2,6 Ausgewogenes Fälligkeitsprofil mit 98 der Schulden zu festen Zinssätzen bei durchschnittlich 2 Zinsen

Anhebung der Prognose für den ausgewiesenen Umsatz und den Kernumsatz für das Gesamtjahr sowie des Ausblicks für den freien Cashflow und Bestätigung der Managementprognose

Takeda (TOKYO:4502/NYSE:TAK) gab heute die Finanzergebnisse für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2022 (Zeitraum bis zum 30. September 2022) bekannt und korrigierte die Prognosen für den ausgewiesenen und den Kernumsatz sowie den freien Cashflow für das Geschäftsjahr nach oben. Darüber hinaus bestätigte das Unternehmen die Prognose des Managements für das Kernwachstum bei konstanten Wechselkursen (CER).

Christophe Weber, Chief Executive Officer von Takeda, kommentierte:

"In der ersten Hälfte unseres Geschäftsjahres konnten wir mehrere wichtige Meilensteine erreichen, darunter die erste Zulassung für Takedas Dengue-Impfstoff QDENGA in Indonesien sowie kürzlich die positive Stellungnahme des CHMP für Europa und die Dengue-endemischen Länder. Diese Meilensteine in Kombination mit unseren Finanzergebnissen zeigen, dass wir auch weiterhin in der Lage sind, unsere robuste Pipeline voranzutreiben und neue Lösungen für Menschen und Patienten auf der ganzen Welt bereitzustellen."

Costa Saroukos, Chief Financial Officer von Takeda, kommentierte:

"Unsere Ergebnisse für das erste Halbjahr sind auf die positive Dynamik unserer Wachstumsprodukte und Produkteinführungen zurückzuführen, die im Jahresvergleich bei konstanten Wechselkursen um 19 zulegten. Ein weiterer Faktor waren anhaltende Erfolge bei der kommerziellen Umsetzung, einschließlich neuer Produkteinführungen, die zum Wachstum des Kerngewinns beitrugen. Unser Kernumsatz und unser Kernbetriebsergebnis stiegen um 5,5 bzw. 14,5 bei konstanten Wechselkursen, weshalb wir unsere Management Guidance für das Geschäftsjahr 2012 bestätigen können."

"Wir konnten uns inmitten der weltweit steigenden Inflation dank sorgfältiger, langfristiger Planung und erfolgreicher Umsetzung weiterhin behaupten, und wir bauen unseren Verschuldungsgrad weiterhin zügig ab. Im ersten Halbjahr lag das Verhältnis zwischen Nettoverschuldung und bereinigtem EBITDA bei einem Faktor von 2,6, und 98 unserer Schulden sind festverzinslich mit einem gewichteten Durchschnitt von 2 %."

"Wir heben unsere Schätzung für den Spitzenumsatz unseres umsatzstärksten Produkts ENTYVIO angesichts des Potenzials für ein weiteres Wachstum des Biologika-Marktes und eine Ausweitung des Marktanteils sowie unserer aktualisierten Prognose für den Zeitpunkt der Markteinführung von Biosimilars an. Außerdem korrigieren wir unsere Prognosen für den ausgewiesenen und den Kernumsatz sowie den freien Cashflow für das Gesamtjahr nach oben, was vor allem auf günstige Wechselkurse zurückzuführen ist."

"Wir freuen uns darauf, im GJ2022 auf der Dynamik des ersten Halbjahres aufzubauen."

FINANZIELLE HIGHLIGHTS

Ergebnisse für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 bis zum 30. September 2022

(Milliarden Yen,

ausgenommen

Prozentsätze und

Beträge

pro Aktie) BERICHTET KERNGESCHÄFT(c) (Nicht-IFRS)(a) GJ2022 H1 vs. VORJAHR (Tatsächliche Veränderung in %) GJ2022 H1 vs. VORJAHR (Tatsächliche Veränderung in %) vs. VORJAHR (Veränderung CER %(d) Umsatz 1.974,8 +10,1 1.974,8 +18,9 +5,5 Betriebsgewinn 255,0 -26,3 625,2 +28,7 +14,5 Marge 12,9 % -6,4 pp 31,7 % +2,4 pp +2,5 pp Nettogewinn 166,8 -9,2 446,7 +33,0 +14,4 EPS (Yen) 108 -8,1 288 +34,6 +15,8 Operativer

Cashflow 305,2 -23,7 Freier Cashflow

(Nicht-IFRS)(a)(b) 296,9 -5,9

(a) Weitere Informationen zu bestimmten Nicht-IFRS-Kennzahlen von Takeda finden Sie auf der Website für Investor Relations von Takeda unter https://www.takeda.com/investors/financial-results/.

(b) Wir definieren den freien Cashflow als Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, abzüglich des Erwerbs von Sachanlagen, immateriellen Vermögenswerten und Investitionen sowie abzüglich sonstiger liquider Mittel, die Takeda nicht zur unmittelbaren oder allgemeinen betrieblichen Verwendung zur Verfügung stehen, und zuzüglich der Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen sowie aus dem Verkauf von Investitionen und Geschäftsbereichen, abzüglich der veräußerten liquiden Mittel.

(c) Die Ergebnisse auf Basis des Kerngeschäfts bereinigen unsere nach IFRS berechneten und ausgewiesenen Ergebnisse um die Auswirkungen von Posten, die nicht mit dem Kerngeschäft von Takeda in Zusammenhang stehen, wie beispielsweise, soweit für die einzelnen Posten zutreffend, einmalige Posten, Effekte aus der Bilanzierung von Akquisitionen und transaktionsbezogene Kosten sowie Abschreibungen und Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte und sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen.

(d) Die Veränderung der konstanten Wechselkursrate (CER) eliminiert die Auswirkung von Wechselkursen aus dem Jahresvergleich, indem die berichteten Ergebnisse oder die Kernergebnisse für die aktuelle Periode anhand der entsprechenden Wechselkurse in der gleichen Periode des vorherigen Geschäftsjahres berechnet werden.

KAUFMÄNNISCHE UPDATES ZU DEN FÜNF WICHTIGSTEN GESCHÄFTSBEREICHEN

Das Wachstum in unseren wichtigsten Geschäftsbereichen in der ersten Hälfte des GJ2022 wurde maßgeblich von Wachstumsprodukten und Produkteinführungen getragen1, die einen Umsatz von 759,8 Milliarden Yen erzielten, was einem Anstieg von 19 auf CER-Basis entspricht.

Der Bereich Gastroenterologie (GI) verzeichnete mit 546,4 Milliarden Yen einen Umsatzanstieg von +12 auf CER-Basis, insbesondere dank eines weltweiten Umsatzwachstums von 17 auf CER-Basis von ENTYVIO im ersten Halbjahr. Angesichts dieser starken Leistung und anderer Faktoren heben wir die Umsatzprognose für ENTYVIO in der Spitze auf 7,5-9,0 Mrd. USD an, gegenüber einer früheren Schätzung von 5,5-6,5 Mrd. USD.

verzeichnete mit 546,4 Milliarden Yen einen Umsatzanstieg von +12 auf CER-Basis, insbesondere dank eines weltweiten Umsatzwachstums von 17 auf CER-Basis von ENTYVIO im ersten Halbjahr. Angesichts dieser starken Leistung und anderer Faktoren heben wir die Umsatzprognose für ENTYVIO in der Spitze auf 7,5-9,0 Mrd. USD an, gegenüber einer früheren Schätzung von 5,5-6,5 Mrd. USD. Der Bereich Seltene Krankheiten mit einem Umsatz von 362,2 Milliarden Yen verzeichnete ein Wachstum von +8 auf CER-Basis. Ausschlaggebend hierfür waren die starken Umsätze des Medikaments zur Behandlung des hereditären Angioödems TAKHZYRO , die im Jahresvergleich auf CER-Basis um 31 stiegen, was auf die Ausweitung des prophylaktischen Marktes, die fortgesetzte geografische Expansion und die starke Patientenaufnahme zurückzuführen ist. Das im Dezember 2021 in den USA eingeführte LIVTENCITY stößt weiterhin auf großes Interesse und wird angesichts der Tatsache, dass 75 der Transplantationszentren in den USA die Therapie bei mindestens einem Patienten begonnen haben, gut angenommen.

mit einem Umsatz von 362,2 Milliarden Yen verzeichnete ein Wachstum von +8 auf CER-Basis. Ausschlaggebend hierfür waren die starken Umsätze des Medikaments zur Behandlung des hereditären Angioödems TAKHZYRO , die im Jahresvergleich auf CER-Basis um 31 stiegen, was auf die Ausweitung des prophylaktischen Marktes, die fortgesetzte geografische Expansion und die starke Patientenaufnahme zurückzuführen ist. Das im Dezember 2021 in den USA eingeführte LIVTENCITY stößt weiterhin auf großes Interesse und wird angesichts der Tatsache, dass 75 der Transplantationszentren in den USA die Therapie bei mindestens einem Patienten begonnen haben, gut angenommen. Der Bereich Plasmaderivative Therapien (PDT) Immunologie mit einem Umsatz von 314,0 Milliarden Yen verzeichnete ein starkes Wachstum von +14 auf CER-Basis, getragen von einer starken Nachfrage nach Immunglobulin (+17 Wachstum auf CER-Basis), vor allem in den USA bei steigendem Angebot, sowie einem soliden Wachstum bei Albumin (+8 auf CER-Basis), das durch die Auswirkungen der Lockdowns in China gedämpft wurde. Das PDT-Geschäft ist weiterhin innovationsstark und liefert Produkte für Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen.

mit einem Umsatz von 314,0 Milliarden Yen verzeichnete ein starkes Wachstum von +14 auf CER-Basis, getragen von einer starken Nachfrage nach Immunglobulin (+17 Wachstum auf CER-Basis), vor allem in den USA bei steigendem Angebot, sowie einem soliden Wachstum bei Albumin (+8 auf CER-Basis), das durch die Auswirkungen der Lockdowns in China gedämpft wurde. Das PDT-Geschäft ist weiterhin innovationsstark und liefert Produkte für Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen. Der Bereich Onkologie mit einem ausgewiesenen Umsatz von 225,3 Milliarden Yen ging auf CER-Basis um -12 zurück, was auf den erwarteten Markteintritt mehrerer VELCADE -Generika zurückzuführen ist, der im Mai 2022 in den USA begonnen hat. Die übrigen Umsätze außer VELCADE beliefen sich auf 204,5 Milliarden JPY, was einem Anstieg von 6 auf CER-Basis gegenüber dem Vorjahr entspricht und auf die starke Nachfrage nach ALUNBRIG in Japan, Europa und den Wachstums- und Schwellenländern sowie nach ADCETRIS zurückzuführen ist, das weiterhin von dem verbesserten Zugang und der steigenden Akzeptanz in Frontline-Indikationen profitiert, sowie der Nachfrage nach ICLUSIG in den USA.

mit einem ausgewiesenen Umsatz von 225,3 Milliarden Yen ging auf CER-Basis um -12 zurück, was auf den erwarteten Markteintritt mehrerer VELCADE -Generika zurückzuführen ist, der im Mai 2022 in den USA begonnen hat. Die übrigen Umsätze außer VELCADE beliefen sich auf 204,5 Milliarden JPY, was einem Anstieg von 6 auf CER-Basis gegenüber dem Vorjahr entspricht und auf die starke Nachfrage nach ALUNBRIG in Japan, Europa und den Wachstums- und Schwellenländern sowie nach ADCETRIS zurückzuführen ist, das weiterhin von dem verbesserten Zugang und der steigenden Akzeptanz in Frontline-Indikationen profitiert, sowie der Nachfrage nach ICLUSIG in den USA. Der Bereich Neurowissenschaften erzielte mit 302,3 Milliarden Yen einen Umsatzanstieg von +11 auf CER-Basis, angetrieben durch einen wachsenden ADHS-Markt für Erwachsene in den USA für VYVANSE. Die Umsätze von TRINTELLIX beliefen sich auf 49,8 Milliarden Yen (+5 auf CER-Basis), bedingt durch die anhaltende Erholung des Marktes für schwere depressive Störungen (Major Depressive Disorder, MDD) in den USA und starke Marktanteilsgewinne in Japan.

PIPELINE-AKTUALISIERUNG

Takeda konnte auch weiterhin seine Fähigkeit unter Beweis stellen, neue Therapien für Patienten bereitzustellen und die Dynamik seiner innovativen Pipeline zu nutzen. Zu den Aktualisierungen seit der Ankündigung des Q1 GJ2022 gehören:

TAK-003, der Dengue-Impfstoffkandidat von Takeda, wurde vom Ausschuss für Humanarzneimittel (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (European Medicines Agency, EMA) für die Verwendung bei Personen ab vier Jahren in der Europäischen Union (EU) und in Dengue-endemischen Ländern zur Zulassung empfohlen. Damit hat der CHMP zum ersten Mal eine parallele Bewertung eines Arzneimittels für die Anwendung in der EU und in den am EU-M4all-Verfahren partizipierenden Dengue-endemischen Ländern außerhalb der EU vorgenommen. Die Marktzulassung in Europa wird für die kommenden Monate erwartet, zudem laufen behördliche Prüfungen in Dengue-endemischen Ländern in Lateinamerika und Asien.

Weitere Informationen zu dieser Ankündigung finden Sie hier.

Die indonesische Behörde für Arzneimittel- und Lebensmittelkontrolle erteilte die Zulassung für QDENGA für Personen im Alter von sechs bis 45 Jahren, unabhängig von einer früheren Dengue-Exposition. Diese Zulassung ist die erste für den Dengue-Impfstoffkandidaten von Takeda und zugleich der erste vermarktete Impfstoff des Unternehmens außerhalb Japans. Die Entscheidung basierte auf der laufenden Phase-3-Studie TIDES, an der über 20.000 Kinder und Jugendliche in Dengue-endemischen Ländern in Asien und Lateinamerika teilgenommen haben.

Weitere Informationen zu dieser Ankündigung finden Sie hier.

Takeda schloss eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung zur Entwicklung einer potenziellen neuartigen Therapie für die Behandlung von Zöliakie ab. TAK-227 soll die Immunreaktion auf Gluten bei Zöliakie, einer schweren Autoimmunerkrankung, verhindern. Gegenwärtig gibt es noch keine zugelassenen Therapien für die Behandlung von Zöliakie, und Takeda verfügt nun über drei Zöliakieprogramme in der Entwicklungsphase 2.

Weitere Informationen zu dieser Ankündigung finden Sie hier.

Die US-Zulassungsbehörde FDA genehmigte den ergänzenden Zulassungsantrag von Takeda für TAKHZYRO zur Vorbeugung von Attacken des hereditären Angioödems (Hereditary Angioedema, HAE) bei Kindern im Alter von 2 bis <12 Jahren. Bei einer Zulassung wäre dies die erste und einzige Prophylaxebehandlung für HAE-Patienten unter sechs Jahren.

Weitere Informationen zu dieser Ankündigung finden Sie hier.

Der CHMP der EMA empfahl die Zulassung von Maribavir für Erwachsene mit refraktärem (mit oder ohne Resistenz) Cytomegalie-Virus (CMV) nach einer Transplantation anstelle der bisherigen Therapien. Im Falle einer Zulassung wäre Maribavir der erste und einzige Inhibitor der CMV-spezifischen UL97-Proteinkinase in der EU für diese Patientengruppe.

Weitere Informationen zu dieser Ankündigung finden Sie hier

Im Oktober reichte Takeda beim japanischen Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales (Ministry of Health, Labor and Welfare, MHLW) einen Antrag auf Zulassung eines neuen Arzneimittels (New Drug Application, NDA) für seine subkutane (humane) 20%ige Immunglobulinlösung zur Verwendung bei Patienten mit primären Immundefekten (PI) oder sekundären Immundefekten (SID) ein. Das Medikament ist unter dem Namen CUVITRU in über 30 Ländern zugelassen und würde mit der Zulassung in Japan eine neue Behandlungsmöglichkeit für Patienten mit Agammaglobulinämie oder Hypogammaglobulinämie bieten.

AUSBLICK GJ2022

Anhebung der Gesamtjahresprognose für das GJ 2022, der Kernprognose und des Ausblicks für den freien Cashflow sowie Bestätigung der Managementprognose

Auf Basis der Ergebnisse des ersten Halbjahres von Takeda und insbesondere aufgrund der erwarteten günstigen Wechselkurse in der verbleibenden zweiten Hälfte des GJ2022 wurden die Prognosen von Takeda für den berichteten Umsatz und den Kernumsatz sowie für den freien Cashflow gegenüber der ursprünglichen Prognose angepasst.

(Milliarden Yen) GJ2022 ORIGINAL-

PROGNOSE

(Mai 2022) GJ2022 ÜBERARBEITETE

PROGNOSE

(Oktober 2022) GJ2022 MANAGEMENT

GUIDANCE

Wachstum Kerngeschäft bei CER

(Nicht-IFRS)

(Unverändert seit Mai

2022) Umsatz 3.690,0 3.930,0 Kernumsatz 3.690,0 3.930,0 Wachstum im niedrigen einstelligen Bereich Ausgewiesener Betriebsgewinn 520,0 530,0 Kernbetriebsgewinn 1.100,0 1.180,0 Wachstum im hohen einstelligen Bereich Ausgewiesener Reingewinn 292,0 307,0 Ausgewiesenes Ergebnis je Aktie (Yen) 188 198 Kerngewinn je Aktie (Yen) 484 525 Wachstum im hohen einstelligen Bereich Freier Cashflow 600,0 700,0 650,0 750,0 Jährliche Dividende pro Aktie (Yen) 180 180

Weitere Informationen zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres des Geschäftsjahres 2022 von Takeda sowie weitere Finanzinformationen, einschließlich der wichtigsten Annahmen für die Prognose des Geschäftsjahres 2022 und der Prognosen des Managements, finden Sie hier: https://www.takeda.com/investors/financial-results/.

Takeda ist ein globales, wertebasiertes, auf Forschung und Entwicklung ausgerichtetes, führendes biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Japan, das sich der Erforschung und Bereitstellung lebensverändernder Therapien verschrieben hat, geleitet von unserer Verpflichtung gegenüber Patienten, unseren Mitarbeitern und der Umwelt. Die Anstrengungen von Takeda im Bereich Forschung und Entwicklung konzentrieren sich auf vier Therapiegebiete: Onkologie, seltene genetische und hämatologische Erkrankungen, Neurowissenschaften und Gastroenterologie (GI). Überdies investieren wir gezielt in Forschung und Entwicklung für Plasmaderivate und Impfstoffe. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung hoch innovativer Medikamente, die dazu beitragen, die Lebensqualität der Menschen effizient zu verbessern. Dazu eröffnen wir neue Behandlungsoptionen und nutzen unseren verbesserten, synergiebetonten Forschungsbereich und unsere gemeinsamen Fähigkeiten zur Schaffung einer robusten, auf unterschiedlichen Modalitäten basierenden Pipeline. Unsere Mitarbeiter setzen sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten ein und arbeiten in etwa 80 Ländern mit unseren Partnern im Gesundheitswesen zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.takeda.com.

