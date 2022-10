Bangkok (ots/PRNewswire) -BANGKOK, 27. Oktober 2022 /PRNewswire/-- Während des Gobal MBB Forum 2022 hielt David Wang, Executive Director of the Board und Chairman of ICT Infrastructure Managing Board bei Huawei, eine Keynote-Rede mit dem Titel Stride to 5.5G: The foundation of the future. David Wang stellte fest, dass die Industrie durch konzertierte Bemühungen bedeutende Fortschritte gemacht hat und bereit ist, den Sprung auf 5.5G zu vollziehen. Um diesen Meilenstein zu erreichen, rief Wang alle Branchenakteure dazu auf, sich an allen Fronten vorzubereiten, damit wir schneller in die 5.5G-Ära eintreten und schließlich gemeinsam eine bessere, intelligente Welt aufbauen können.Da die intelligente Welt schnell auf uns zukommt, werden die schnellen Veränderungen, die wir erleben werden, mit steigenden Anforderungen an die digitale Infrastruktur einher gehen. Der nächste Meilenstein, den wir auf dem Weg zur intelligenten Welt erreichen müssen, ist 5.5G. 5.5G wird Erlebnisse mit einer Geschwindigkeit von 10 Gbit/s liefern, Hunderte Milliarden von Verbindungen unterstützen und uns dabei helfen, native Intelligenz zu erreichen.Wang betonte, dass nach zwei Jahren konzertierter Bemühungen in der gesamten Branche 5.5G enorme Fortschritte gemacht habe und drei Dinge klargeworden seien.Erstens wurde die Standardisierung von 5.5G eingeleitet und befindet sich auf dem richtigen Weg, was es zu mehr als nur einer Vision macht.Zweitens hat die Branche Durchbrüche bei Schlüsseltechnologien für 5.5G und der ultragroßen Bandbreite gemacht, und ELAA kann jetzt das 10-Gbit/s-Erlebnis bieten.Drittens hat die Branche eine klare Vision für die IoT-Landschaft. Drei Arten von 5.5G-fähigen IoT-Technologien, die von 5.5G unterstützt werden, nämlich NB-IoT, Red Cap und passives IoT, entwickeln sich schnell und werden zahlreiche IoT-Verbindungen unterstützen."Die Kommunikationsbranche entwickelt sich ständig weiter und bewegt sich im Schnellgang auf 5.5G zu. Im Hinblick auf die Zukunft besteht unsere Aufgabe darin, diese fünf neuen Bereiche anzugehen - Standards, Spektrum, Produkte, Ökosysteme und Anwendungen. Gehen wir doch gemeinsam auf 5.5G zu und bauen wir eine bessere, intelligente Welt auf", betonte Wang.Erstens müssen wir Standards setzen und die wichtigste technologische Forschung fördern.Standards lenken die Mobilfunkbranche in die richtige Richtung und werden die 5.5G-Branche auf einem klar definierten Weg nach vorne führen. Wir müssen daran arbeiten, sicherzustellen, dass Release 18 wie geplant bis zum ersten Quartal 2024 eingefroren wird und den 5.5G-Netzwerken dazu verhilft, eine zehnmal höhere Leistung zu erzielen. Was Release 19 und darüber hinaus betrifft, sollten wir zusammenkommen, um zu untersuchen, welche Fähigkeiten 5.5G benötigen wird, um neue Dienstleistungen und Szenarien zu unterstützen, während wir weiterhin die 5.5G-Standards verfeinern. Dies wird das Potenzial von 5.5G maximieren und seinen Lebenszyklus verlängern.Zweitens müssen wir mehr Spektrum für eine extrem große Bandbreite vorbereiten.Wir sollten die Sub-100-GHz-Ressourcen vollständig nutzen, um ultragroße Bandbreiten zu erstellen. mmWave ist ein besonders wichtigstes Frequenzband für 5.5G. Betreiber werden von diesem Band ein Spektrum von mehr als 800 MHz erwerben müssen, um 10-Gbit/s-Erlebnisse wahr zu machen. 6 GHz ist auch ein potenzielles ultrabreites Band für 5.5G. Wenn 6 GHz bei WRC-23 als ein IMT-Band beworben wird, ist es wahrscheinlich, dass Länder das 6-GHz-Spektrum versteigern müssen. Wir können auch das Spektrum unterhalb von 6 GHz neu anlegen, um eine extrem große Bandbreite für 5.5G zu erreichen.Drittens müssen wir uns auf 5.5G mit ausgereiften Netzwerken, Geräten und Chips vorbereiten.Sowohl unsere Netzwerke als auch unsere Geräte müssen aktualisiert werden, um 10-Gbit/s-Erlebnisse zu bieten. Insbesondere werden unsere Produkte auf ELAA-Technologien setzen, die mehr als 1.000 Antennenarrays unterstützen können, die für Mittel- und Hochfrequenzbänder geeignet sind, und massive MIMO werden benötigt, um die Kapazität von 128T zu unterstützen. Darüber hinaus wird mehr Innovation in Bezug auf 5.5G-Chips und -Geräte erforderlich sein, um sie intelligenter zu machen, damit sie in der Lage sind, 3T8R oder sogar mehr Kanäle zu unterstützen und mehr als vier Betreiber zu aggregieren.Viertens müssen wir zusammenarbeiten, um ein florierendes 5.5G-Ökosystem aufzubauen.Dieses florierende Ökosystem wird die digitalen Anforderungen in allen Szenarien besser erfüllen. Nehmen Sie das 5.5G-fähige IoT-Ökosystem als Beispiel. Betreiber und Ausrüster müssen die Pläne für 5.5G-Netzwerke verbessern, um sowohl Menschen als auch Dinge besser verbinden zu können, während Geräteanbieter die Kosten und die modularen Fähigkeiten an die Anwendungsszenarien anpassen müssen. Darüber hinaus müssen die Industrie und die App-Entwickler sofort tätig werden, um mit der Entwicklung neuer Apps zu beginnen.Fünftens sollten wir unsere Arbeit an bahnbrechenden Anwendungen fortsetzen.Während unsere Standards, unser Spektrum, unsere Produkte und unser Ökosystem ausgereifter werden, wird 5.5G Realität und es wird möglich sein, noch mehr Anwendungen zu entwickeln. Multi-sensorische Interaktionen werden die Art und Weise, wie wir kommunizieren, verändern. Intelligente vernetzte Fahrzeuge bewegen sich darauf zu, zu einem dritten mobilen Raum zu werden, und erleben eine breite Akzeptanz, während intelligente Verbindungen in verschiedenen Branchen zur Auflösung von Informationssilos führen werden, was das industrielle Upgrade vorantreiben wird. Jetzt entsteht eine neue Generation von innovativen Anwendungen, und unsere Vision von einer intelligenten Welt wird immer klarer. Aus diesem Grund müssen alle Branchenakteure gemeinsam daran arbeiten, diese Anwendungen zu erforschen und zu erstellen.Das Global Mobile Broadband Forum 2022 wird von Huawei gemeinsam mit seinen Branchenpartnern GSMA und GTI ausgerichtet. Dieses jährlich stattfindende Forum bringt Mobilfunkanbieter, Spartenführer und Ökosystempartner aus aller Welt zusammen, um zu diskutieren, wie man 5G zu einem kommerziellen Erfolg machen kann, sowie anderen heißen Themen wie grüne Entwicklung, Intelligenz und 5G-Weiterentwicklung zu erörtern. 