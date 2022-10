Las Vegas, Usa (ots/PRNewswire) -LAS VEGAS, USA, 27. Oktober 2022 /PRNewswire/- - Realty ONE Group, eine moderne, zweckorientierte Lifestyle-Marke und EINER der derzeit am schnellsten wachsenden Franchisegeber im Immobilienmarkt, drängt nach vorn. Trotz der Herausforderungen des wirtschaftlichen Umfelds in der USA und im Ausland konnte das Unternehmen sowohl im In- als auch Ausland ein Wachstum erzielen.Das führende globale Immobilienunternehmen konnte allein in diesem Jahr mehr als 66 Franchise-Verträge abschließen und 67 neue Standorte eröffnen. Die Anzahl der geöffneten Büros der Realty ONE Group erhöht sich damit um 22 %. Als Franchisegeber eröffnete das Unternehmen unter anderem neue internationale Standorte in Spanien, Costa Rica und Portugal. Gleichzeitig kündigte es kürzlich die Aufnahme des Geschäftsbetriebs in Bolivien, seinem neunten Land bzw. Vertriebsgebiet an. Während es bei anderen nationalen Marken derzeit durchaus zur Abwanderung von Immobilienmaklern kommen kann, treten dem wachsenden Netzwerk der Realty ONE Group täglich neue Immobilienexperten bei."Während sich bei anderen in schwierigen Zeiten ein Gefühl der Aussichtslosigkeit breit macht, verdoppeln und verdreifachen wir das Business Coaching für unsere Immobilienexperten, um ihre Karriere voranzubringen und Erfolgschancen zu erkennen", erklärte Kuba Jewgieniew, CEO und Gründer der Realty ONE Group. "Über unser erstklassiges, branchenführendes Weltklasseangebot hinaus bauen wir ein Netzwerk von Elite-Führungskräften und Immobilienmaklern auf, die jeden Tag mit der richtigen Einstellung - ungeachtet aller Umstände Erfolg zu haben - zur Arbeit gehen."In diesem Jahr wurde die Realty ONE Group von der Franchise Business Review in die Top 100 der rezessionssicheren Franchiseunternehmen aufgenommen. Außerdem belegte das Unternehmen auf der hart umkämpften Franchise 500(R)-Liste 2022List&a=Franchise+500(R)-Liste%C2%A02022) von Entrepreneur den ersten Platz unter den Immobilien-Franchisegebern. Gemeinsam als "ONE" hat das Unternehmen und seine verbundenen Unternehmen in diesem Jahr bereits fast 150.000 Menschen unterstützt sowie nahezu 128.810 USD für seine Programme und Initiativen mit der Bezeichnung "ONE Cares" gespendet.Das in der Immobilienbranche als "UNBrokerage" bekannte Unternehmen veranstaltete in der zweiten Oktoberwoche in Austin, Texas, sein Basecamp 2022 - ein jährlich stattfindendes Treffen von Elite-Führungskräften, Maklern/Eigentümern und Managern aus den USA sowie aus dem Ausland. Dabei spendete es über sein Programm "ONE Cares 501(c)3" 11.111 USD an die lokale gemeinnützige Hilfsorganisation Mobile Loaves & Fishes für Obdachlose.Die Realty ONE Group beschäftigt inzwischen mehr als 18.000 Immobilienexperten in mehr als 400 Büros in 49 US-Bundesstaaten, Washington D.C., Puerto Rico und jetzt auch in Bolivien, Kanada, Costa Rica, Ecuador, Italien, Portugal, Singapur und Spanien.Weitere Informationen finden Sie unter www.OwnAOne.com.Informationen zur Realty ONE GroupDie 2005 gegründete Realty ONE Group ist ein Wegbereiter der Branche, der mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell, seiner coolen Atmosphäre, technologischen Infrastruktur und hervorragenden Unterstützung für seine Immobilienprofis das Immobilien-Franchising radikal verändert. Das Unternehmen ist rasch gewachsen und beschäftigt heute mehr als 18.000 Immobilienexperten in über 400 Büros in 49 US-Bundesstaaten, Washington D.C., Puerto Rico, Bolivien, Kanada, Costa Rica, Ecuador, Italien, Portugal, Spanien und Singapur. Die Realty ONE Group gehört laut REAL Trends zum besten einen Prozent des Landes und wurde vom Entrepreneur Magazine als die Nummer 1 (ONE) unter den Immobilienmarken ausgezeichnet. Die Realty ONE Group ist auf dem Vormarsch und eröffnet nicht nur ihren Kunden, sondern auch Immobilienfachleuten und Franchisenehmern neue Möglichkeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.RealtyONEGroup.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wachstum-und-expansion-der-realty-one-group-im-dritten-quartal-trotz-herausforderungen-des-wohnungsmarkts-301661875.htmlPressekontakt:Cory Vasquez,cory@realtyonegroup.comOriginal-Content von: Realty ONE Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100082329/100897453