DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

GESAMTMETALL - Gesamtmetall-Chef Stefan Wolf wirbt für das neue Angebot in der Tarifrunde. "Die Einmalzahlung von 3.000 Euro ist für alle ein satter Betrag, und für die unteren Lohngruppen wirkt sie besonders stark", sagte Wolf. "Das hat eine sehr starke soziale Komponente." Neben der Inflationsausgleichsprämie sei bei einer Laufzeit von 30 Monaten "auch eine dauerhafte prozentuale Lohnerhöhung vorstellbar". (SZ)

CSU - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat vor Beginn des CSU-Parteitags in Augsburg der Bundesregierung vorgeworfen, Millionen Menschen auf dem Land in der Energiekrise im Stich zu lassen. "Wir brauchen spürbare Entlastungen auch für den ländlichen Raum", sagte Söder. Dies gelte insbesondere für Millionen Haushalte, die mit Öl und Pellets heizten, betonte Söder. "Sie werden von der Ampel komplett ignoriert", kritisierte der CSU-Vorsitzende. Dies gelte auch für viele Menschen, die für die Fahrt Arbeit auf das Auto angewiesen seien. (Augsburger Allgemeine)

CDU - In der Gunst der Unionsanhängern hat der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz in der Frage einer möglichen Kanzlerkandidatur nur einen knappen Vorsprung vor dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey wünschen sich 35 Prozent der Unionswählerinnen und -wähler Merz als nächsten Kanzlerkandidaten, 31 Prozent votieren für CSU-Chef Söder. Nordrhein-Westfalens CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst kommt auf elf Prozent und sein schleswig-holsteinischer Kollege Daniel Günther auf acht Prozent. 15 Prozent wollen sich auf keinen der vier Unionspitzenpolitiker festlegen. (Augsburger Allgemeine)

KERNKRAFT - Das Kernkraftwerk Emsland wird trotz geplanter Laufzeitverlängerung nur eingeschränkt zur Stromproduktion zur Verfügung stehen. Das ergibt eine Anfrage der Union an das Bundeswirtschaftsministerium. Demnach muss das Kraftwerk in Niedersachsen Ende Januar für zwei Wochen vom Netz gehen, um "rekonfiguriert" zu werden. Auch nach dem Stillstand werde das Kraftwerk nicht mehr unter Volllast Strom produzieren können, teilte das Ministerium weiter mit. Die Leistung des Kraftwerks werde um bis zu 26 Prozent absacken. (Bild)

INFRASTRUKTUR - Die Chefin der schwedischen Marine hat deutlich gemacht, dass es keinen vollständigen Schutz von kritischer Infrastruktur in der Ostsee gibt. "Das ist nicht möglich", sagte Ewa Skoog Haslum im Interview. "Dafür ist das Gebiet zu groß." Sie äußerte, es gehe nicht nur um die Beobachtung der Wasseroberfläche, sondern auch um die Tiefe des Meeres und was da passiere. (FAZ)

ESG-PRODUKTE - Laut einer Umfrage der Capital Group sind Investoren der Auffassung, dass es einen Mangel an ESG-Produkten und -Dienstleistungen gibt. Zu den wichtigsten Ergebnissen der ESG Global Study gehöre, dass die Mehrheit der Anleger der Meinung ist, dass es nicht genügend Fonds gebe, die ein breites Spektrum an ESG-Themen anböten. "Demnach wünschen sich die Anleger mehr innovative Produkte und erkennen zudem die Notwendigkeit an, in Unternehmen zu investieren, die ihre Geschäftsmodelle auf Nachhaltigkeit umstellen wollen", so der Assetmanager. (Börsen-Zeitung)

