DJ MÄRKTE ASIEN/Abgaben - BoJ bestätigt Niedrigzinsniveau

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit Abgaben zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte am letzten Handelstag der Woche. Nachdem am Vortag die Zahlenausweise der Technologie-Konzerne Alphabet, Meta und Microsoft für Enttäuschung gesorgt hatten, hielten auch die nachbörslich veröffentlichten Ergebnisse von Amazon, Apple und Intel nur wenige positive Nachrichten bereit. So konnte Apple die Markterwartungen übertreffen. Chiphersteller Intel erfüllte zwar die Prognosen, enttäuschte allerdings mit dem Ausblick. Amazon übertraf ebenfalls die Gewinnerwartungen, doch auch hier enttäuschte der Ausblick für das wichtige vierte Quartal.

Am deutlichsten fällt das Minus in Hongkong aus, wo es für den Hang-Seng-Index um 2,3 Prozent nach unten geht. Der Schanghai-Composite verliert 0,8 Prozent. Der Nikkei-225 in Tokio reduziert sich um 0,5 Prozent. Hier sorgt die Entscheidung der Bank of Japan (BoJ), an ihrer Niedrigzinspolitik festzuhalten, für keine Überraschung.

BoJ erhöht Inflationserwartungen - Zinsniveau bestätigt

Die Bank of Japan (BoJ) hat ihre Inflationsprognose angesichts steigender Energiepreise und eines schwachen Yen um 0,6 Prozentpunkte angehoben, beließ aber ihre ultraniedrigen Zinssätze unverändert. Die BoJ erwartet, dass die Inflation im nächsten Fiskaljahr unter ihrem Ziel von 2 Prozent fallen wird. Das Direktorium der BoJ geht davon aus, dass die Kernverbraucherpreise ohne die volatilen Preise für frische Lebensmittel im laufenden Jahr bis März 2023 um 2,9 Prozent steigen werden, während zuvor ein Anstieg um 2,3 Prozent prognostiziert worden war, wie aus dem vierteljährlichen Ausblick hervorgeht. Zudem geht die BoJ davon aus, dass sich die Kerninflation im Fiskaljahr bis März 2024 auf 1,6 Prozent abschwächen und im darauf folgenden Jahr bei 1,6 Prozent bleiben wird.

Die BoJ bestätigte die kurzfristigen Zinssätze bei minus 0,1 Prozent und ihr Ziel für die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen bei etwa Null. Dagegen wird erwartet, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte vornehmen wird, um die höchste Inflationsrate seit vier Jahrzehnten zu bekämpfen. Die Entscheidung der BoJ verstärkt die Erwartung, dass die Zinsdifferenz zwischen den USA und Japan weiter zunehmen wird. Diese ist eine der Hauptursachen für den raschen Rückgang des Yen in diesem Jahr. Dieser zeigt sich von der BoJ-Entscheidung allerdings weitgehend unbeeindruckt. Der Dollar notiert bei 146,13 Yen, nach 146,30 Yen am Vortag.

Für den Kospi in Seoul geht es um 0,5 Prozent nach unten. Hier belasten die Abgaben der beiden Technologie-Schwergewichte Samsung Electronics (-2,5%) und SK Hynix (-5,3%). Beide Unternehmen hatten im Wochenverlauf schwache Geschäftszahlen vorgelegt. Im Sog fallen die Papiere von LG Display um 4,2 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.787,60 -0,8% -8,8% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.219,11 -0,5% -4,7% 08:00 Kospi (Seoul) 2.276,46 -0,5% -23,5% 08:00 Schanghai-Comp. 2.958,25 -0,8% -18,7% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 15.069,69 -2,3% -34,6% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.071,03 +1,9% -3,8% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.450,78 -0,2% -7,2% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:29 % YTD EUR/USD 0,9985 +0,2% 0,9963 1,0059 -12,2% EUR/JPY 145,94 +0,1% 145,76 146,71 +11,5% EUR/GBP 0,8626 +0,1% 0,8613 0,8679 +2,7% GBP/USD 1,1576 +0,1% 1,1567 1,1590 -14,5% USD/JPY 146,16 -0,1% 146,30 145,85 +27,0% USD/KRW 1.418,43 -0,2% 1.421,35 1.417,38 +19,3% USD/CNY 7,2246 -0,1% 7,2290 7,2295 +13,7% USD/CNH 7,2333 -0,3% 7,2519 7,2419 +13,8% USD/HKD 7,8475 -0,0% 7,8491 7,8491 +0,7% AUD/USD 0,6475 +0,3% 0,6453 0,6476 -10,8% NZD/USD 0,5865 +0,6% 0,5828 0,5837 -14,1% Bitcoin BTC/USD 20.286,52 -0,6% 20.410,12 20.732,39 -56,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,14 89,08 -1,1% -0,94 +26,2% Brent/ICE 96,24 96,96 -0,7% -0,72 +30,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.664,10 1.663,30 +0,0% +0,80 -9,0% Silber (Spot) 19,55 19,61 -0,3% -0,05 -16,1% Platin (Spot) 965,25 962,00 +0,3% +3,25 -0,5% Kupfer-Future 3,54 3,56 -0,5% -0,02 -20,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

October 28, 2022 00:33 ET (04:33 GMT)

