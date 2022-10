MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank BBVA hat im dritten Quartal wie die meisten anderen europäischen Finanzinstitute massiv von den stark anziehenden Zinsen profitiert. Der Überschuss sei um 30 Prozent auf 1,84 Milliarden Euro gestiegen, teilte die im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Bank am Freitag in Madrid mit. Damit fiel das Ergebnis deutlich besser aus, als Experten erwartet hatten. Getrieben wurde der Anstieg von einem 40-prozentigen Plus beim Zinsüberschuss, also dem Ertrag aus dem Geschäft mit dem Leihen und Verleihen von Geld./zb/mis