Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
London, October 24
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
|5.621600 USD
|IE00BJXRZJ40
|27 October 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
|3.045500 USD
|IE00BJXRZ273
|27 October 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
|3.994600 USD
|IE00BLRPQH31
|27 October 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
|1.818200 USD
|IE00BLRPQJ54
|27 October 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
|3.878600 USD
|IE00BLRPRR04
|27 October 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF
|3.184800 USD
|IE00BLRPRQ96
|27 October 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE EM INT & ECOM ETF
|3.480300 USD
|IE000HJV1VH3
|27 October 2022
|FUND NAME
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE PET CARE UCITS ETF
|3.658100 USD
|IE000QRNAC66
|27 October 2022
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