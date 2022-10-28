Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 28.10.2022 Börsentäglich über 12.000 News von 683 internationalen Medien
STRONG BUY! Technisches Setup und Übernahmefantasie schüren Kursfeuer!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2PX6U ISIN: IE00BJXRZ273 Ticker-Symbol: BLUM 
Tradegate
28.10.22
08:11 Uhr
3,072 Euro
-0,004
-0,13 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCES UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCES UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,0343,06908:55
3,0253,07008:56
PR Newswire
28.10.2022 | 08:04
82 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

London, October 24

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF5.621600 USDIE00BJXRZJ4027 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF3.045500 USDIE00BJXRZ273
27 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF3.994600 USDIE00BLRPQH31
27 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.818200 USDIE00BLRPQJ54

27 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF3.878600 USDIE00BLRPRR04

27 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY
ETF		3.184800 USDIE00BLRPRQ96

27 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF3.480300 USDIE000HJV1VH3

27 October 2022

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF3.658100 USDIE000QRNAC66

27 October 2022
RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de
© 2022 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.