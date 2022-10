Der Rückversicherer wird im Gesamtjahr die ursprünglich angepeilte Eigenkapitalrendite von 10 Prozent wohl nicht erreichen.Zürich - Der Rückversicherer Swiss Re hat in den ersten neun Monaten 2022 wie erwartet einen Verlust erlitten. Zahlreiche Naturkatastrophen belasteten die Rechnung schwer. Allen voran ist Hurrikan «Ian» für die roten Zahlen verantwortlich. In der Rechnung verblieb nach neun Monaten ein Minus von 285 Millionen US-Dollar nach einem Gewinn von 1,26 Milliarden vor Jahresfrist, wie die Swiss Re am...

Den vollständigen Artikel lesen ...